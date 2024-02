Militar Aaron Bushnell muere al quemarse frente a la embajada de Israel en Estados Unidos

Un soldado de Estados Unidos ha muerto este día en un hospital luego de prenderse fuego frente a la embajada de Israel en Washington. Pues el integrante de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, Aaron Bushnell, no quería ser cómplice del genocidio en Palestina.

De esta manera, se circuló un video en las redes sociales, donde se observa a Bushnell, vestido con su uniforme militar, ya que se rocía con gasolina y queda envuelto en las llamas al grito de “ Palestina Libre” frente a la embajada en la capital estadounidense.

My blood is boiling. MSNBC covered Aaron Bushnell for 45 seconds by saying he was protesting "the Israel-Hamas war." They have an Israeli flag in the background. And then they cut to the suicide hotline. The fucking disrespect is staggering. pic.twitter.com/cEv3BGSVVT

— Read Let This Radicalize You (@JoshuaPHilll) February 26, 2024