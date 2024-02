Últimas fechas de la Fase de Grupos en la Copa Oro W

Listo para el debut de la Copa Oro W de la Concacaf, que se jugará del 20 de febrero al 10 de marzo en los Estados Unidos. De esta manera, este torneo contará con la participación de la Conmebol, una estrategia para fortalecer el fútbol de la zona y rumbo al Mundial de 2027.

Ahora bien, en este torneo participarán un total de 12 selecciones, que están divididas en tres grupos incluyendo la Conmebol. Además los dos primeros de cada grupo avanzaron a los Cuartos de Final junto con dos de los mejores terceros lugares del grupo.

Así se encuentra la Fase de Grupos de la Copa Oro W.

The standings so far 📊 pic.twitter.com/wdqeXpgGvJ

En la Copa Oro W, se jugó la segunda fecha de la Fase de Grupo C, con el triunfo aplastante de las Canadienses ante Paraguay. De esta forma, el partido se jugó en el Shell Energy Stadium, Houston Texas, donde la Selección de Canadá sigue de manera invicta.

Un juego muy dominado por las canadienses al tener la posesión en todo el encuentro, mientras que Paraguay venía con una victoria ante Costa Rica. Al minuto 25´, Adriana León anotaba el primer tanto de Canadá, luego al 39’, Olivia Smith ponía la ventaja a su selección.

Después en el segundo tiempo ambas entrenadoras realizaron sus movimientos tácticos una para aumentar el marcador y la otra para empatar el partido. Pero al 49’ y 56’, con un hat-trick de Adriana León, que lo coloca como la candidata a llevarse el título de goleo.

Catch the best moments of the clash between Paraguay and Canada in the 2024 #WGoldCup 🙌 pic.twitter.com/4bCskXUXJx

— W Gold Cup (@GoldCup) February 26, 2024