Julian Assange cerca de ser extraditado a Estados Unidos 

La defensa de Julian Assange, ex-fundador de WikiLeaks, solicitó una audiencia de apelación completa contra su extradición a Estados Unidos. Aún así la defensa está siendo presentada el martes y miércoles ante los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales.

Esto con el motivo de su extradición ya que corre peligro Assange en los Estados Unidos, donde podría recibir la pena de muerte. Recordemos que Estados Unidos lo acusa de 17 cargos de espionaje y uno de conspiración por filtrar los sistemas de cómputo del gobierno estadounidense.

Además en España e Inglaterra se realizaron algunas manifestaciones para detener la extradición a Assange, debido a que planean asesinarlo cuando pise el territorio estadounidense; también algunos periodista internacionales están criticando al Tribunal Superior por la censura a la investigación periodística y violación a los derechos humanos del gobierno de EE.UU.

The defence concluded by saying that this was not a prosecution but a persecution by the highest levels of government and that the indictment was only issued when the CIA was planning to render and kidnap #Assange and the US president ordered plans for his murder. pic.twitter.com/CNSYBKoMcK

