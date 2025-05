A24 producirá la película basada en el videojuego Elden Ring

A24 producirá la película basada en el videojuego de Elden Ring en live action, mientras que Alex Garland será el encargado de dirigir. Te contamos todo sobre el elenco, producción, guion, y cómo George R.R. Martin regresa a este oscuro universo de fantasía.

El universo oscuro y enigmático de Elden Ring, uno de los videojuegos más influyentes de la última década, llegará al cine de la mano de A24 y el director Alex Garland. La noticia, esperada por millones de fans, marca un punto de inflexión en la evolución de las adaptaciones de videojuegos.

Y aquí va el dato que nadie esperaba: George R.R. Martin también estará involucrado en la producción, retomando el universo que ayudó a crear junto a Hidetaka Miyazaki.

¿Quién está detrás del proyecto?

A24, la reconocida productora de cine independiente, liderará esta ambiciosa adaptación en colaboración con Bandai Namco Entertainment, y contará con un equipo de lujo:

Director y guionista: Alex Garland (Ex Machina, Men, Civil War)

Productores: Peter Rice, Andrew Macdonald y Allon Reich (DNA Films)

Participación especial: George R.R. Martin y Vince Gerardis

Con un enfoque visual y narrativo cerebral, Garland tiene el reto de adaptar un mundo lleno de simbolismo, oscuridad y mitología que millones de jugadores han explorado desde 2022.

¿De qué tratará la película de Elden Ring?

Aunque no hay sinopsis oficial todavía, se espera que la cinta profundice en la lucha por restaurar el Círculo de Elden y convertirse en el Lord del Círculo, ambientada en un mundo colapsado por la ambición, el poder y la traición. Con George R.R. Martin involucrado, el tono promete ser tan épico como sombrío.

¿Por qué este anuncio es tan importante?

Elden Ring ha vendido más de 30 millones de copias a nivel mundial.

El juego fue desarrollado por FromSoftware y publicado por Bandai Namco.

Fue premiado como Juego del Año 2022 por múltiples medios.

Esta película no es solo un proyecto más: es el intento más serio hasta ahora de adaptar una experiencia inmersiva de fantasía oscura al cine, con el respaldo de talentos creativos de primer nivel.

¿Y qué más viene del universo Elden Ring?

Además de la película, los fans podrán disfrutar del spin-off Elden Ring: Nightreign, que se lanzará el 30 de mayo. Perfecto para quienes buscan adentrarse aún más en este rico universo antes del estreno cinematográfico.

Las adaptaciones de videojuegos están en su mejor momento

Con éxitos recientes como The Last of Us, Sonic, Pokémon: Detective Pikachu y Uncharted, las adaptaciones de videojuegos están dejando atrás su mala fama. ¿Será Elden Ring la película que cambie el juego por completo?

