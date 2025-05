Walmart en Hawái comenzará a cobrar el estacionamiento

El Walmart y Sam’s Club ubicados en Keeaumoku, Hawái, comenzarán a cobrar el estacionamiento a partir de la cuarta hora de uso. La decisión responde a que, en los últimos años, el área se ha visto afectada por la falta de espacios disponibles, generando largas filas, frustración entre los compradores y el uso indebido del estacionamiento por parte de personas que no son clientes.

¿Cómo funcionará el nuevo sistema?

Según reportes de los medios locales KHON2 y The U.S. Sun, los primeros 180 minutos (tres horas) de estacionamiento serán completamente gratuitos, lo que permitirá a los compradores realizar sus compras con tranquilidad. Sin embargo, a partir de la cuarta hora se cobrará una tarifa de 3 dólares por cada 30 minutos adicionales, lo que podría sumar hasta 48 dólares por día si un vehículo permanece estacionado durante un turno completo.

Para controlar el acceso y asegurar el cumplimiento de la nueva política, Walmart contrató a la empresa Secure Parking Hawaii, que instalará un sistema de monitoreo con cámaras lectoras de matrículas y terminales de pago, aunque estos dispositivos aún no están completamente habilitados. También se colocaron avisos visibles en la zona informando que los vehículos con saldos pendientes superiores a 50 dólares podrían ser remolcados.

Reacciones de los usuarios y autoridades

La medida ha generado opiniones mixtas entre los residentes y clientes de la tienda. Por un lado, hay quienes celebran la iniciativa. Ge Song, cliente frecuente, comentó al medio KHON2:

“Creo que liberará espacio para estacionar. Mucha menos gente estacionará aquí y caminará a diferentes tiendas, y no tendré que pasar 30 minutos buscando un lugar para estacionar, intentando entrar y salir”.

Por otro lado, algunos residentes del área expresaron su molestia, no tanto por la tarifa, sino por la falta de comunicación previa. Kathleen Lee, presidenta de la junta vecinal de Keeaumoku, opinó en entrevista con The U.S. Sun:

“Walmart es una estructura tan importante en nuestro vecindario que, si hicieran algo como empezar a cobrar, sería bueno avisar”.

Un problema común en zonas urbanas de Hawái

Walmart no es el primer establecimiento en Hawái que aplica este tipo de medidas. El Centro Comercial Ala Moana ya había introducido desde hace años un sistema de cobro para evitar que personas ajenas al centro comercial utilizaran sus instalaciones como estacionamiento gratuito.

Además, el nuevo sistema se da en medio de una creciente preocupación por las prácticas abusivas de remolque en estacionamientos privados. The U.S. Sun destaca casos recientes, como el de una mujer con discapacidad en Wilmington, Delaware, a la que se le cobró 300 dólares para recuperar su vehículo, pese a haber estacionado legalmente.

¿Y en México?

El tema del cobro por estacionamiento también ha generado polémica en México, donde diversas entidades han legislado para proteger a los consumidores:

En San Luis Potosí , se reformó la ley para prohibir el cobro de estacionamiento en centros comerciales si el cliente demuestra haber realizado una compra.

En Durango , se exige por ley ofrecer una hora gratuita a quienes compren productos o servicios.

En Tapachula, Chiapas , se clausuraron temporalmente los accesos al estacionamiento de un Sam’s Club tras denuncias por prácticas irregulares.

Una medida necesaria, pero no exenta de debate

El cobro de estacionamiento en tiendas como Walmart sigue siendo un tema delicado que pone en la balanza los derechos de los negocios a administrar sus espacios frente a las necesidades y expectativas de los consumidores. En este caso, la medida parece orientada a desalentar el uso indebido del estacionamiento por parte de personas que no realizan compras y aliviar la saturación que afecta a los verdaderos clientes.

