Trece-E provocará lluvias este viernes en varios estados

Por
Humberto Gomez
-
0
25
Trece-E
Se prevén lluvias intensas

La depresión tropical Trece-E, que se localizará frente a las costas de Guerrero y Michoacán, provocará lluvias en varios estados del país, reportó el Servicio          Meteorológico Nacional (SMN).

El órgano técnico de la Comisión Nacional del agua (Conagua) informó que en las próximas horas, Trece-E podría convertirse en tormenta tropical.

Estados con probable lluvia                                 .

La circulación y desprendimientos nubosos de la depresión tropical Trece-E, asociados con la vaguada monzónica que se mantendrá muy próxima a las costas del Pacífico Sur Mexicano, ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes en Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco.

Temporada de lluvias en México
Temporada de lluvias en México

Además, generará rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora y oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura en las costas de Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco.

Por otra parte, una vaguada en altura extendida sobre el oriente del Golfo de México y al norte de la península de Yucatán, en combinación con el ingreso de ai re húmedo del Golfo   de México y mar Caribe y con la aproximación de una onda tropical a Quintana Roo, propiciarán lluvias puntuales intensas en Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco, Chiapas, Veracruz y Oaxaca; y puntuales muy fuertes en Puebla.

Te puede interesar:
Carrera Corregidora 2025 será el 31 de agosto

Simultáneamente, el monzón mexicano en interacción con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el occidente de la península de Baja California, generarán lluvias puntuales muy fuertes en Nayarit; puntuales fuertes en Durango, Sinaloa, Chihuahua y Sonora; y lluvias con intervalos de chubascos en Baja California Sur.

A su vez, el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico y golfo de México, aunado a inestabilidad atmosférica, originarán lluvias puntuales fuertes en Morelos, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí y Tamaulipas; así como intervalos de chubascos en Guanajuato, Aguascalientes, Zacatecas, Nuevo León y Coahuila.

Todo sobre las temporada de lluvias en México
Todo sobre las temporada de lluvias en México

Finalmente, continuará el ambiente cálido a caluroso por la tarde, con temperaturas máximas que podrían superar los 35 °C en zonas del noroeste, norte y noreste del país, así como en zonas del centro y sur del litoral del Pacífico mexicano, sur del litoral del golfo de México y península de Yucatán.

Pronóstico de lluvias para el 12 de septiembre:

  • Muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Veracruz (sur), Tabasco, Oaxaca (norte y este), Chiapas (norte, centro y sur), Campeche (suroeste y sur), Yucatán (este) y Quintana Roo (norte).
  • Fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Puebla y Guerrero.
  • Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, San Luis Potosí, Tamaulipas, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, Estado de México y Ciudad de México.
  • Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes y Guanajuato.
Te puede interesar:
El huracán, más amenazador en años, se acerca a las costas de Estados Unidos

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy:

  • De 35 a 40 °C: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí (este), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
  • De 30 a 35 °C: Durango, Zacatecas, Querétaro, Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos (sur), Guerrero, Chiapas, Tamaulipas y Veracruz.

Share

Artículos relacionadosMás del autor

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí