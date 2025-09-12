Trece-E provocará lluvias este viernes en varios estados

La depresión tropical Trece-E, que se localizará frente a las costas de Guerrero y Michoacán, provocará lluvias en varios estados del país, reportó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Hoy, viernes, continúa el #Pronóstico de #Lluvias de fuertes a intensas en zonas de México. Consulta el gráfico para más información.⛈️ pic.twitter.com/Zg4CidB7so — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 12, 2025

El órgano técnico de la Comisión Nacional del agua (Conagua) informó que en las próximas horas, Trece-E podría convertirse en tormenta tropical.

Estados con probable lluvia .

La circulación y desprendimientos nubosos de la depresión tropical Trece-E, asociados con la vaguada monzónica que se mantendrá muy próxima a las costas del Pacífico Sur Mexicano, ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes en Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco.

Además, generará rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora y oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura en las costas de Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco.

Por otra parte, una vaguada en altura extendida sobre el oriente del Golfo de México y al norte de la península de Yucatán, en combinación con el ingreso de ai re húmedo del Golfo de México y mar Caribe y con la aproximación de una onda tropical a Quintana Roo, propiciarán lluvias puntuales intensas en Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco, Chiapas, Veracruz y Oaxaca; y puntuales muy fuertes en Puebla.

Simultáneamente, el monzón mexicano en interacción con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el occidente de la península de Baja California, generarán lluvias puntuales muy fuertes en Nayarit; puntuales fuertes en Durango, Sinaloa, Chihuahua y Sonora; y lluvias con intervalos de chubascos en Baja California Sur.

A su vez, el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico y golfo de México, aunado a inestabilidad atmosférica, originarán lluvias puntuales fuertes en Morelos, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí y Tamaulipas; así como intervalos de chubascos en Guanajuato, Aguascalientes, Zacatecas, Nuevo León y Coahuila.

Finalmente, continuará el ambiente cálido a caluroso por la tarde, con temperaturas máximas que podrían superar los 35 °C en zonas del noroeste, norte y noreste del país, así como en zonas del centro y sur del litoral del Pacífico mexicano, sur del litoral del golfo de México y península de Yucatán.

Pronóstico de lluvias para el 12 de septiembre:

Muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Veracruz (sur), Tabasco, Oaxaca (norte y este), Chiapas (norte, centro y sur), Campeche (suroeste y sur), Yucatán (este) y Quintana Roo (norte).

Veracruz (sur), Tabasco, Oaxaca (norte y este), Chiapas (norte, centro y sur), Campeche (suroeste y sur), Yucatán (este) y Quintana Roo (norte). Fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Puebla y Guerrero.

Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Puebla y Guerrero. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, San Luis Potosí, Tamaulipas, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, Estado de México y Ciudad de México.

Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, San Luis Potosí, Tamaulipas, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, Estado de México y Ciudad de México. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes y Guanajuato.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy: