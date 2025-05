Todo lo que debes saber sobre el Tecate Emblema 2025

El Festival Tecate Emblema 2025 está listo para encender la Ciudad de México este 16 y 17 de mayo en el Autódromo Hermanos Rodríguez, con un cartel lleno de íconos del pop, sorpresas internacionales y mucha energía. ¿Vas a ir? Aquí te dejamos toda la información clave para que no te pierdas nada.

En el Autódromo Hermanos Rodríguez y el horario de acceso será a partir de las 14:00 horas ambos días

Recomendación: Usa transporte público para evitar el tráfico pesado.

El festival presenta una mezcla única de grandes estrellas del pop, leyendas internacionales y talentos emergentes:

Headliners:

Will Smith (invitado especial)

Otros artistas:

The B-52s

¡Y muchos más!

Qué puedes llevar y qué no

Permitido:

Cámaras no profesionales

Prohibido:

¡Amixeeeees! Esperamos que ya tengan su outfit ✨👗

Aquí les traemos las cosas cool ✅ y no cool ❌para el fin más emblemático del añooooo. See u there 👀💜#TecateEmblema2025 pic.twitter.com/bvWZQD0904

