Diputado de Guerrero amenaza de muerte a un fotoperiodista

Una grave denuncia de agresión y amenaza de muerte ha puesto en el ojo público al diputado local del PRI en Guerrero, Bulmaro Torres Berrum, quien presuntamente amenazó de muerte al fotoperiodista Anwar Delgado Peralta, luego de que éste lo captara comiendo durante una sesión legislativa.

El “pecado”: tomar una foto incómoda

De acuerdo con el testimonio del propio Delgado, todo comenzó cuando tomó unas fotografías del legislador sentado en su curul mientras comía, imágenes que fueron tomadas hace una semana durante una sesión en el Congreso del Estado. Lo que parecía una actividad cotidiana dentro del ejercicio periodístico terminó desatando la furia del diputado.

Según el testimonio del fotoperiodista, el legislador lo confrontó de forma violenta en el Congreso, le lanzó insultos y amenazas verbales directas, diciendo cosas como:

“Te va a cargar la ch… No sabes con quién te metiste. Yo soy el jefe”.

Delgado intentó grabar los hechos como prueba, pero el diputado le arrebató su teléfono celular. La situación se tornó aún más alarmante cuando otros legisladores presentes, como Beatriz Vélez y Arturo Álvarez Angli, intervinieron para intentar calmar al legislador, sin éxito.

Un acto de censura y violencia

Este tipo de agresiones no es menor, sobre todo cuando provienen de un funcionario público que debería ser garante de los derechos y la legalidad. El fotoperiodista presentó una queja formal ante la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG), sin embargo, mientras realizaba el trámite detectó que una camioneta lo seguía y se mantenía estacionada frente al edificio durante su estancia.

“No sé si estaban armados, pero era una camioneta grande tipo Lobo, con gente atrás, y eso no es algo común. Quiero dejar claro que si algo me pasa, hago responsable a ese diputado”, expresó Delgado desde la tribuna del Congreso local.

Además, aseguró que por la noche observó otro vehículo sospechoso merodeando su domicilio.

Solidaridad del gremio periodístico

Ante la gravedad de la amenaza, periodistas de Chilpancingo se movilizaron este miércoles 14 de mayo al Congreso del Estado, donde realizaron una protesta pacífica en la sala de plenos. Exigieron garantías al ejercicio periodístico y sanciones ejemplares contra el legislador.

Jesús Saavedra Lezama, secretario general de la delegación 17 del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP), advirtió con firmeza:

“No lo vamos a tolerar. No lo vamos a permitir. No daremos un paso atrás en la defensa de nuestro derecho a informar. Esta amenaza a la libertad de expresión no puede escalar a poner en riesgo la vida de nuestros compañeros”.

Los manifestantes también recordaron que Guerrero es el segundo estado más peligroso del país para ejercer el periodismo, con 17 periodistas asesinados entre 2000 y 2025, de acuerdo con datos de la organización Artículo 19.

¿Qué dice el Congreso?

El presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso de Guerrero, Jesús Urióstegui García, lamentó lo ocurrido y declaró que el comportamiento del diputado Bulmaro Torres “no representa a la Legislatura”. También aseguró que el Congreso apoyará a Delgado en su denuncia penal, aunque no ofreció medidas inmediatas ni sanciones concretas.

El tema, según dijo, será analizado en la JUCOPO en los próximos días. Mientras tanto, no se ha emitido ninguna sanción interna contra Torres Berrum.

¿Quién es Bulmaro Torres Berrum?

El diputado Bulmaro Torres es representante del distrito 18 local y fue alcalde del municipio de Arcelia entre 2021 y 2024, una localidad ubicada en la conflictiva región de Tierra Caliente, una zona marcada por la violencia, la presencia de grupos criminales y su presunta colusión con actores políticos.

Este perfil ha encendido aún más las alertas, no solo entre la prensa local, sino en organizaciones que monitorean la seguridad de periodistas y la impunidad en México.

Una llamada urgente a las autoridades

Este caso representa un claro intento de intimidar y silenciar al periodismo en una región donde ejercer esta labor ya implica un alto riesgo. La amenaza no solo fue verbal, sino acompañada de actos de seguimiento y vigilancia, lo que incrementa la gravedad de la situación.

Las organizaciones de derechos humanos, medios de comunicación y sociedad civil exigen una investigación a fondo, medidas cautelares para Anwar Delgado y una sanción ejemplar contra el legislador, para que hechos como este no se repitan y se respete el ejercicio libre del periodismo.

