Maltrato a adultos mayores en asilo de San Luis Potosí

En un nuevo caso que ha desatado indignación en redes sociales y en la opinión pública, se difundieron varios videos que evidencian maltrato físico y psicológico a adultos mayores dentro de la Residencia Santa Sofía, ubicada en avenida Fray Diego de la Magdalena #855, en San Luis Potosí.

Las grabaciones muestran a empleados de la residencia cometiendo agresiones verbales, burlas crueles y actos de violencia contra personas mayores, algunas aparentemente con condiciones como Alzheimer o discapacidades que les impiden defenderse o denunciar lo ocurrido.

Los videos, que comenzaron a circular el miércoles 14 de mayo, habrían sido grabados desde 2023, lo que indica que los abusos podrían llevar al menos un año ocurriendo sin intervención ni denuncias visibles.

Entre las escenas más impactantes se observa a una trabajadora que simula ahorcar a una mujer mayor, quien permanece inmóvil en un sillón. Otra empleada, que presencia la escena, no muestra ningún tipo de reacción o intento de frenar la agresión, como si se tratara de una conducta normalizada.

#OjosEnMéxico 🇲🇽🚨 ¡INDIGNANTE! Los sofocan, los golpean, los humillan, se burlan de forma obscena. Así maltratan a los viejitos en la Residencia Santa Sofía, esto no puede ser gobernador @RGC_Mx , intervenga por favor 👇🏻 @FiscaliaSLP @MLopezSanMartin pic.twitter.com/rRGaddRGIf

En otro fragmento, un hombre y una mujer jalonean con violencia a otra adulta mayor, se burlan de sus gritos y al soltarla le dicen:

“Hueles a caca”, mientras ríen a carcajadas.

Estas imágenes no solo han generado una fuerte reacción social, sino que han reavivado el debate sobre la necesidad urgente de supervisar a fondo las residencias privadas para adultos mayores.

El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, fue uno de los primeros en pronunciarse. A través de su cuenta en X (antes Twitter), calificó los hechos como “indignantes” y aseguró que no habrá tolerancia al maltrato, aunque aclaró que la residencia Santa Sofía es un asilo privado y no pertenece al gobierno estatal.

Sobre el caso de los adultos mayores maltratados en la Residencia Santa Sofía, me parece indignante lo que está ocurriendo, este asilo no pertenece a Gobierno del Estado, es particular. Pediré a la @FiscaliaSLP que tome cartas en el asunto y haga las investigaciones pertinentes…

— Ricardo Gallardo Cardona 🇲🇽 (@RGC_Mx) May 15, 2025