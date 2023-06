Tinta escritores realiza el evento: GUIONISTAS POR TODAS PARTES en solidaridad con la WGA y los y las guionistas del mundo

Miércoles 14 de junio. El día de hoy en las instalaciones de Los Estudios Churubusco se llevó a cabo el evento GUIONISTAS POR TODAS PARTES, organizado por Tinta, Sociedad de escritores audiovisuales y cinematográficos de México con el apoyo de ANDA y La Liga SINDICAL INTERNACIONAL. Daniel Giménez Cacho, Claudia Ramírez, Bárbara López, Alejandro Calva, Tiaré Scanda, Johanna Murillo y más actores se suman a esta gran iniciativa. GUIONISTAS POR TODAS PARTES es una iniciativa donde escritores y escritoras de 35 países se juntaron en este día para manisfestarse por la dignidad laboral y en favor de la WGA y los y las guionistas del mundo, cabe mencionar que a este evento se sumaron actores, directores, músicos, productores y en general gente de la industria, en el caso particular de México en el evento estuvieron presentes los actores Daniel Giménez Cacho, Claudia Ramírez, Bárbara López, Alejandro Calva, Cuauhtli Jiménez, Tiaré Scanda, Johanna Murillo, Luis Arrieta, Hugo Catalán, Cesar Ramos, Iván Amozurrutia y David Medel quienes en un acto se solidaridad se quedaron varios minutos callados para mostrar que su voz, es la voz de los escritores y las escritoras. Una vez que se les dio un guion leyeron frases como: Sin guion, los actores no tenemos nada que decir. El guion es lo que ves y lo que escuchas. El guion es quienes somos. Es lo que decimos… y lo que hacemos. Lo que se escucha y lo que se ve. Acto seguido Carlos Cuarón recalco que: Hoy una luz ilumina México, Estados Unidos y el mundo entero: es la luz de la dignidad. Las grandes estructuras de poder en nuestra industria quisieran evitarlo, pero eso ya no es posible porque querer opacar a la luz solo la hace más brillante. Hoy, su brillo Ilumina los eventos en apoyo al Writers Guild of America alrededor del planeta porque sus causas, las de la WGA, son las causas de los guionistas del mundo y también las causas de todos los trabajadores de la cinematografía y del audiovisual. Todos sabemos que sin escritores, sin creadores de contenido, no hay qué filmar, ni qué decir, nada que contar ni comportamiento humano que reflejar. Ninguna virtud que reproducir, ningún defecto que lamentar. Absolutamente cero emociones que disfrutar o que padecer. Pensar en un mundo sin escritores, en una industria sin guionistas, equivale a pensar en una humanidad sin voz y sin expresión, sin historia y sin rumbo. El silencio y el vacío como única respuesta. Que nos quede absolutamente claro: sin escritores no hay industria y, por lo tanto, sin escritores no hay negocio. Caminemos todos juntos hacia una industria más justa e incluyente que valore y retribuya dignamente el trabajo de todos los involucrados. Por su parte Carolina Rivera dijo: Hoy hay muchos eventos como este alrededor del mundo, porque existe un concepto en el que todos estamos de acuerdo: Sin escritores, no hay industria de cine y televisión. Sin guiones, no hay producciones, ni actores que las actuén, ni ejecutivos que las lleven a buen puerto, ni managers que coloquen talento, ni audiencia. Yo en lo personal he sido muy afortunada de poder vivir de lo que más me gusta, que es contar historias. Y estoy segura de que muchos de ustedes están aquí porque también es lo que más les gusta hacer y quieren seguir haciendolo en las mejores condiciones posibles. Finalmente Lucía Carreras presidenta de Tinta declaró: Hoy se celebra esta jornada mundial de solidaridad bajo el nombre de GUIONISTAS POR TODAS PARTES, es el inicio de un movimiento a nivel mundial donde escritoras, escritores de distintos puntos del mundo, desde Nueva Zelanda hasta aquí, nuestra Ciudad de México, Somos cientos de miles de escritoras y escritores profesionales de todo el mundo que creamos las historias que atraen a cientos de millones de espectadores a las nuevas empresas globales de transmisión y a las salas de cine. Estamos manifestando nuestra solidaridad con la huelga de la WGA en los Estados Unidos, pero es una muestra de solidaridad, porque sus demandas son las nuestras, porque las cosas tienen que cambiar para todos, porque lo que se demanda es tener una carrera como creador audiovisual digna, bien remunerada, justa y donde se respeten nuestros derechos laborales y autorales. Ver aquí a tantos creadores audiovisuales y cinematográficos apoyando, es la muestra de que no solo los escritores y escritores tenemos estas demandas. Lograr cambiar el panorama ante el abuso de los estudios y plataformas por el trabajo de los creadores es algo que tendremos que hacer de la mano como industria a nivel nacional, pero caminando con pasos firmes y solidarios a nivel regional y global. Cabe mencionar que en elevento estuvieron presentes un gran numero de escritores y escritoras con varias pancartas, quienes de manera lúdica intervinieron el árbol de las instalaciones en donde en el tronco donde se encuentra la palabra guion se agregaron las siguientes palabras: Escritoras y escritoras, el guion no se escribe solo, y una vez que eso ocurrió colgaron frutos del árbol. Para finalizar el evento el grupo Las Luz y Fuerza, lidereado por la actriz Laura De Ita cantó un par de canciones, mismas que adaptaron para el evento con letra como: Dios me hizo guionista, los guionistas somos funky, las guionistas somos dignas, sin acuerdo no hay guion, A mi lo que me gusta es que a nuestros guionistas les paguen de verdad. GUIONISTAS POR TODAS PARTES fue un evento que seguramente marcará un precedente en la industria cinematografica de México. #GuionistasPorTodasPartes