Tigres UANL el ridículo de la Champions Cup 2024 

Se jugó los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup 2024, luego de que los equipos de la Liga MX tomaron ventaja en los partidos de ida. De este modo, los Tigres UANL, de Robert Dante Siboldi, hicieron lo posible para avanzar a la siguiente ronda pero el ganador fue Columbus Crew.

Pues bien, a estas instancias hay dos semifinalistas: el América que venció sin problema y con autoridad al New England Revolution en el Azteca; mientras el Columbus Crew sufrieron en el Volcán pero se impusieron en las tandas de penales ante los locales.

De esta forma, América y Columbus Crew esperan rival en la siguiente llave con los juegos pendientes entre Monterrey e Inter Miami, por otro lado con el juego entre Pachuca recibiendo al Herediano de Costa Rica comandado por el mexicano Héctor “Piti” Altamirano.

El primer duelo fue entre Tigres UANL ante Columbus Crew, este partido se jugó en el Volcán, Nuevo León, pues los favoritos tenía la ventaja del gol de visitante. Mientras Crew buscaba revertir el marcador en el juego de vuelta que sería complicado para los estadounidenses.

Al minuto 3’, el francés Pierre Gignac, se hizo presente en el marcador y de aumentar la ventaja del partido, luego los minutos finales del primer tiempo se revisó una jugada en fuera de lugar a favor de los visitantes que se hizo presente el VAR.

Después al minuto 59’, el uruguayo Diego Rossi, marcaba el empate del partido y del marcador global 2-2 ante el nerviosismo de los locales. A todo esto, se jugó los tiempos extras donde ambos equipos no se hicieron daño y todo se definió desde la vía penal.

Por último, los errores que mandaron a la eliminación de Tigres UANL, fueron de Guido Pizarro y de Pierre Gignac al fallar sus penales. Del mismo modo, el Columbus Crew, Juan Camilo falló el único penal del equipo, pero levantando la mano como un serio candidato al título de la Champions Cup 2024.

🔚 @ColumbusCrew moves to the #ConcaChampions Semifinals after defeating Tigres in penalty shoot-outs! pic.twitter.com/bT9N0DNN2U

— Concacaf Champions Cup (@TheChampions) April 10, 2024