‘Fofo’ Márquez es vinculado a proceso por feminicidio en grado tentativa

Después de dos audiencias, este día se supo la situación jurídica del influencer Rodolfo ‘Fofo’ Márquez, quien presuntamente agredió a una mujer en Naucalpan. La Jueza 9 del Penal de Barrientos, ubicado en el municipio de Tlalnepantla de Baz en el Estado de México.

Posteriormente, los agentes de la policía municipal y estatal ejecutaron una orden de aprehensión, trasladado al Penal de Barrientos. Así mismo, ‘Fofo’ Márquez es vinculado a proceso tras la investigación por el delito de feminicidio en grado tentativa contra Edith.

Mientras que su defensa pedía que se le vincula por lesiones con perspectivas de género, también culpó a los medios de comunicación que son los responsable de que se le acuse de tentativa de feminicidio.

El pasado 4 de abril el Rodolfo “N” o mejor conocido como ‘Fofo’ Márquez, generó polémica en las redes sociales al agredir a Edith, esto sucedió en un estacionamiento y causar disturbios en el municipio de Naucalpan, Estado de México, luego de ser detenido por la autoridades de dicho municipio.

Después el 6 de abril tuvo su primera audiencia en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Barrientos en Tlalnepantla, donde se le impuso prisión preventiva como medida cautelar, así que, el Ministerio Público solicitó reclasificar el delito por lesiones.

Pero después fue delito de feminicidio en grado tentativa, basándose en pruebas psicológicas a Edith mujer que fue agredida por el influencer. De esta manera, el 10 de abril durante la segunda audiencia que duró más de una hora, la jueza vinculó a proceso a Rodolfo “N”.

Por otro lado, la jueza le dio la palabra al influencer para escuchar la decisión, pero no fue hasta que logró expresarse como:

“Mi cabeza tiene precio, temo por mi vida, no quiero morir en la cárcel. Si quieren me puedo hincar aquí para que todas las mujeres que están en esta sala me pateen”.