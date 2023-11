Resultados de NFL por el Thanksgiving Day

Se jugó la semana 12 de la National Football League (NFL) por el día de Acción de Gracias en los Estados Unidos, pues bien, esta hermosa tradición de Thanksgiving Day, donde hay tres juegos de temporada de la NFL con los equipos clásicos del día.

En esta traducción tres equipos se llevaron el triunfo de la semana 12 de la NFL con Green Bay, Dallas Cowboy y San Francisco. Mientras que los perdedores fueron Detroit Lions, Washington Commanders y Seattle Seahawks, que no pudieron retomar su mejor nivel para este día.

Por otra parte, se está jugando el primer viernes por el juego en Black Friday con el partido entre Miami vs New York Jets.

