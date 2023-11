Lista la primera semifinal de la Copa Mundial Sub 17 

Cuartos de Final de la Copa Mundial Sub 17 en Indonesia, con la edición XIX de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA); como era de esperar, con los partidos de Cuartos de Final de Indonesia 2023 con la victoria de Alemania y Argentina.

Ahora bien, España queda eliminada del torneo juvenil al caer ante Alemania, mientras que Alemania pasa a las semifinales del torneo juvenil. Con la victoria de Argentina eliminar a su odiado rival Brasil que estaba haciendo una buena participación y unos de los favoritos.

Además, se mantiene la tabla de goleo con lo comanda el argentino Agustín Fabian Ruberto como el mejor jugador del torneo. Por otro lado, así se encuentra la llave que se está jugando en Indonesia 2023 para conocer al nuevo monarca.

El partido de Cuartos de Final de la Copa Mundial Sub 17, donde Alemania avanzó a la semifinal al vencer a España. De esta manera, los españoles se despiden del torneo demostrando su buena participación y siendo una de las mejores selecciones de esta copa.

Así pues al minuto 64’ Alemania se ponía adelante con gol de París Brunner y dándole el acceso directo a las semifinales, mientras que España intentaba empatar el partido, pero desafortunadamente no lo consiguió, además se lleva una tarjeta roja el jugador Raúl Jiménez Latorre.

Pues bien, Alemania asegura su pase a las semifinales y se enfrentará a Argentina el próximo martes 28 de noviembre, por el boleto a la final.

🇩🇪 Germany are through to the Semi-finals!#U17WC

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 24, 2023