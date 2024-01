Termina la primera jornada de la Copa Africana de Naciones 2024

Listo con la fiesta del fútbol africano que arrancó este sábado, la ansiada Copa Africana de Naciones, la Confederación de África de Fútbol (CAF). Pues este torneo se está realizando en Costa de Marfil, uno de los mejores torneos de fútbol internacional del continente africano.

Además promete ser una de las mejores de toda su historia, incluyendo el nivel de sus selecciones, por igualdad y presencia de aficionados, además se cerró la primera jornada de la Copa Africana de Naciones del 2024 con los grupos D y E.

Por otra parte, el campeón de la última edición es Senegal, buscará llevarse el bicampeonato de este torneo, pero no será nada sencillo ante sus rivales.

En el partido de la Fase de Grupos D, entre las selecciones de Burkina Faso ante Mauritania, un duelo de pocas emociones en su debut; pues bien, la Copa Africana de Naciones 2024, se jugó en el Estadio Peace Bouake, en Costa de Marfil para seguir sumando puntos.

Al minuto 28’, Mauritania empezó a modificar su alineación debido a las constantes llegada de Burkina Faso, que buscaba abrir el marcador; luego en el segundo tiempo y al 90+3’, Bertrand Traoré anota de penal para llevarse la victoria de su selección Burkina Faso.

⌚ FULL-TIME!

Burkina Faso snatches the 3 points in the dying moments, thanks to Bertrand Traore's late goal! #BFAMRT | #TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/J1lqMryoc9

— CAF (@CAF_Online) January 16, 2024