Copa Asiática en Qatar 2024 primera jornada

Comenzó la ansiada Copa Asiática de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC), ya que se está jugando en Qatar, de esta manera, el fútbol internacional vuelve al medio oriente y más con el regreso de la Copa Asiática 2024.

Pues esta edición del certamen continental estaba planeado llevarse a China del 2023, pero por problemas de pandemia del COVID-19, se tuvo que cancelar. Asimismo, se tuvo que buscar una nueva sede para albergar este torneo y el indicado fue Qatar, donde estableció una nueva fecha de 2024.

Por otro lado, se concluye la primera fase de grupo de la Jornada 1 con los partidos correspondientes del Grupo F.

En la Fase de Grupos F de la Copa Asiática 2024 entre Arabia Saudita ante Omán fue un clásico del Medio Oriente. Pues este duelo se jugó en el Estadio Internacional Khalifa, en Qatar, donde se vivió una locura por los aficionados Saudí, con el entrenador Robert Mancini.

Luego al 11’, se marca penal para Omán, donde se revisó en el VAR, y tres minutos después Salaah Al-Yahyaei anotaba el primer tanto; de la misma forma, en el segundo tiempo fue un partido con bastantes faltas para ambas selecciones, debido a la intensidad del juego.

Aún así, al 78’, Arabia Saudita lo empata con gol de Abdulrahman Ghareeb, después al 90+6’, aparece Ali Al-Bulaihi para aumentar la ventaja. Así que, en este juego se tuvo que agregar tres minutos más debido a la revisión del último gol de Arabia Saudita.

