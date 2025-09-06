Talina Fernández gritaba de dolor en sus últimos días

Talina Fernández gritaba de dolor por la partida en junio de 2023 marcó un momento de profundo dolor en el medio del espectáculo mexicano. Conocida como “La dama del buen decir”, la conductora dejó un vacío irreparable entre sus seguidores y familiares, especialmente para sus hijos Coco y Pato Levy. Este artículo relata cómo fueron sus últimos días, las decisiones difíciles que enfrentó su familia y las pérdidas que marcaron la vida de Coco Levy tras su muerte.

Los últimos días de Talina Fernández

En una emotiva entrevista para el programa “El minuto que cambió mi destino”, conducido por Gustavo Adolfo Infante, Coco Levy compartió detalles íntimos sobre los momentos más difíciles que vivió tras la enfermedad y el fallecimiento de su madre. El productor de cine reveló que Talina Fernández gritaba de dolor, producto de la leucemia que padecía y del intenso sufrimiento que la acompañó hasta sus últimos instantes.

“Mi madre gritaba de dolor, pero gritaba. La estaba pasando muy mal y estaba tan sedada ya. Lo único que hacía era que yo la tocaba en su cara y decía: ‘me duele’, en su último segundo de conciencia”, contó Coco Levy.

Decisiones médicas difíciles ya que Talina Fernández gritaba de dolor

Durante los últimos días de la conductora, los médicos pidieron a Coco Levy tomar una decisión crucial sobre los esfuerzos de reanimación en caso de un paro cardiorrespiratorio.

“Tiene que firmar esta hojita donde dice que si la paciente fallece, nosotros tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos para revivirla: electro shocks, meterle sondas, sueros, lo que sea necesario. No es una decisión difícil. Es un momento en el que estás viendo a la gente que amas y estás viendo qué le está pasando”, relató Levy.

Tras reflexionar, Coco decidió no someter a su madre a procedimientos invasivos que solo prolongarían su dolor.

“Yo le dije, con el mismo dolor, ¿me la va a salvar y le va a dar toques y le va a meter cosas y va a clavar cosas para que ella despierte y grite y diga ‘me duele’? No, no lo haga”, recordó.

Otras pérdidas familiares que enfrentó Coco Levy

El dolor de Coco Levy no terminó con la pérdida de Talina Fernández. En un corto periodo de tiempo, también enfrentó la muerte de su hermanastro y de su hermano Pato Levy, dejando a Coco como el único hijo sobreviviente de la familia inmediata.

“Ahora sí me dio en el alma, porque murió mi madre que era un personaje realmente enorme… A los seis meses murió mi hermanastro que vivía con nosotros, era conocido por todos y querido por todos. A los tres meses murió mi hermano (Pato) y de repente toda mi familia carnal de mi generación que estaba dentro de mi casa desapareció”, compartió Coco.

Estas experiencias dejaron un profundo impacto en su vida, demostrando que la pérdida de seres queridos puede golpear de manera consecutiva y devastadora.

Talina Fernández gritaba de dolor

La vida de Talina Fernández estuvo marcada por su talento, su carisma y su pasión por la televisión mexicana. Sin embargo, sus últimos días fueron de un dolor intenso, tal como lo relató su hijo Coco Levy. Talina Fernández gritaba de dolor, dejando un legado de amor y fortaleza para su familia y para quienes la admiraron durante décadas. A través de estos relatos, se recuerda no solo su carrera, sino también la humanidad de una mujer que enfrentó con dignidad y dolor sus últimos momentos.