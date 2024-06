Susana Zabaleta, la reconocida cantante y actriz mexicana, ha sorprendido a sus seguidores al compartir un romántico video dedicado a su actual pareja, el comediante Ricardo Pérez. Este gesto ha captado la atención de los medios y del público, especialmente en medio de rumores sobre la ex novia de Pérez, Samii Herrera, quien supuestamente estaría pasando por un momento difícil debido a la nueva relación de su ex.

En el video, que Zabaleta publicó en su cuenta de Instagram, se pueden ver varios momentos especiales que ha compartido con Pérez. Desde su primer beso hasta eventos públicos donde han mostrado su amor, el video está lleno de imágenes que reflejan la felicidad y la complicidad de la pareja. Además, Zabaleta añadió un emotivo audio en el que expresa sus sentimientos hacia Pérez: “Me siento querida, me siento protegida, respetada, a veces deseada…”.

View this post on Instagram A post shared by Susana Zabaleta (@susanazabaleta)

La relación entre Susana Zabaleta y Ricardo Pérez se hizo pública durante un concierto en Quintana Roo, y desde entonces, no han dejado de mostrar su amor en redes sociales. En una de las publicaciones más recientes, se les puede ver cantando juntos la canción “Adiós amor” de Christian Nodal mientras disfrutan de un partido de béisbol. Este tipo de demostraciones públicas de afecto han generado una ola de comentarios positivos por parte de sus seguidores, quienes se muestran emocionados y contentos por la pareja.

Ricardo Pérez, conocido por su participación en el popular programa de comedia “La Cotorrisa”, también ha demostrado su amor por Zabaleta en redes sociales. En respuesta al video, Pérez comentó: “De esos amores que la gente te dice ‘se te ve en los ojos’”. Los fans de ambos han recibido muy bien esta declaración y celebran la relación a pesar de la diferencia de edad entre ellos.

Sin embargo, no todo ha sido positivo. Varios medios han mencionado a la ex novia de Pérez, Samii Herrera, debido a su supuesta depresión tras enterarse de la relación de su ex con Zabaleta. Algunas fuentes indican que Herrera no ha podido superar la noticia y ha mostrado signos de obsesión y enojo.

A pesar de estos rumores, Susana Zabaleta y Ricardo Pérez continúan disfrutando de su relación y compartiendo su felicidad con el mundo. La pareja ha demostrado que el amor no tiene barreras y que, a pesar de las críticas, siguen adelante con su romance.