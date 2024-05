“Spider-Man: New Home” (2025) es la anticipada continuación del universo cinematográfico de Spider-Man, protagonizada por Tom Holland. Con el éxito de “Spider-Man: No Way Home”, los fanáticos están ansiosos por ver cómo se desarrollará la historia de Peter Parker después de los eventos que dejaron su identidad expuesta al mundo.

La nueva entrega promete ser un hito en la franquicia, con rumores de que presentará a nuevos villanos y explorará más a fondo el Multiverso.Algunos especulan que personajes como Black Cat, Hobgoblin y Scorpion podrían hacer su debut, mientras los seguidores tienen grandes expectativas por el regreso de Venom.

Con una narrativa emocionante y una estrategia de marketing digital bien ejecutada, está listo para ser otro éxito taquillero que capturará la imaginación de una nueva generación de fanáticos del superhéroe arácnido.