Fallece a los 86 años, Silvio Berlusconi icono de la política italiana

Silvio Berlusconi, ex primer ministro italiano falleció el lunes a los 86 años, en el hospital San Raffaele de Milán, pues bien, en abril de este año fue tratado por una infección pulmonar relacionada con un caso de leucemia.

Asimismo, Silvio Berlusconi fue hospitalizado el viernes pasado por segunda vez para que recibiera tratamiento por una leucemia crónica, también padece dolencias cardíacas, cáncer de próstata y por último fue hospitalizado por COVID-19, a mediados de la pandemia del 2020.

Posteriormente, Berlusconi, dirigió el partido de centro derecha ‘Forza Italia’, que se convirtió en la coalición bajo el mandato de la primera ministra Giorgia Meloni, además en las elecciones pasadas de 2022 en las que fue elegido para el Senado de la Cámara Alta de Italia y dueño de Club Monza.

— AC Milan (@acmilan) June 12, 2023