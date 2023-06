Graban supuestos extraterrestres en Las Vegas

En Las Vegas se captaron imágenes de presuntos extraterrestres; las autoridades policiales detectaron un objeto que descendió del cielo.

Las autoridades de Las Vegas presentaron el video que muestra a uno de los presuntos seres extraterrestres, junto con la grabación de la llamada al 911 realizada por un residente.

Las Vegas, reconocida mundialmente como la Capital Mundial del Entretenimiento y la Ciudad del Pecado debido a su amplia oferta turística que promete noches inolvidables, se ha visto envuelta en un inesperado suceso. Aparentemente un objeto desconocido cayó del cielo y, según se afirma, estaba tripulado por dos seres extraterrestres.

Un hombre muy alterado, realizó una llamada de emergencia al 911 para reportar que un Objeto Volador No Identificado (OVNI) se estrelló en su patio trasero. Aseguró haber presenciado la figura de dos seres alienígenas. El video de este acontecimiento se ha difundido en las redes sociales, junto con la grabación original de la llamada al 911.

Durante la llamada de menos de un minuto entre el testigo y el operador del 911, se estableció que las autoridades enviarían agentes de policía para investigar lo sucedido. El ciudadano de Las Vegas enfatizó en repetidas ocasiones que no se trataba de una de las habituales bromas que algunos jóvenes realizan al llamar al 911, y solicitó encarecidamente la presencia de un oficial en el lugar.

La llamada y la descripción

“En este momento, hay alguien que parece ser una persona de unos 2,40 metros al lado del objeto, y otra persona adentro con enormes ojos que me está mirando. Están en mi patio trasero, le juro por Dios que esto no es una broma”, dijo el llamante.

“Entiendo, por lo que me dice, ¿hay dos personas o dos individuos en su patio trasero?”, respondió la operadora.

“Así es, son muy altos. No estoy seguro de si miden 2,40, 2,70 o incluso 3 metros. No sé qué son exactamente, pero podría decir que parecen extraterrestres. Tienen unos ojos enormes y brillantes, una boca muy grande. Le aseguro al 100% que no son humanos”, afirmó el ciudadano.

Este domingo, comenzaron a circular en las redes sociales las primeras imágenes de los presuntos extraterrestres captadas por las cámaras de seguridad del lugar. Los testigos presenciales del avistamiento confirmaron el aparente choque del OVNI y la presencia de los alienígenas. Incluso hay videos de una patrulla en los que se escucha a los oficiales comentando sobre “algo que cayó del cielo” y dirigiéndose hacia el lugar de los hechos.