Shohei Ohtani es nuevo jugador de Los Ángeles Dodgers de la MLB

El equipo de Los Ángeles compartió un video al estilo anime para hacer oficial la nueva contratación del japonés Shonei Ohtani; a pesar de eso, el jugador ya está acostumbrado a la vida en los Ángeles, California, donde estuvo la temporada pasada con Angels.

Ahora bien, el equipo de los Dodgers, que está bajo el mando de Dave Roberts, que buscará ser un candidato serio en el 2024, además, con la nueva incorporación de Ohtani donde tiene un contracto histórico en la Major League Baseball (MLB), que ronda los 700 millones de dólares.

Así fue la bienvenida de Ohtani con el equipo de los Dogers a través de las redes sociales del equipo al estilo anime.

The best in Sho. Welcome to the Los Angeles Dodgers, Shohei Ohtani!

ロサンゼルス・ドジャースへようこそ、大谷翔平! pic.twitter.com/7wBuoKZ9ze

— Los Angeles Dodgers (@Dodgers) December 12, 2023