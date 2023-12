Durante la llegada de peregrinos a la Basílica de Guadalupe, un tierno ‘lomito’ de color café se desvaneció entre la multitud. La aglomeración y posiblemente la falta de alimento provocaron este incidente. Ante la preocupación, un grupo de jóvenes estudiantes de enfermería, cercanos al lugar, se convirtieron en héroes improvisados para brindar ayuda al pequeño can.

Protocolo de actuación

Los jóvenes paramédicos en formación no dudaron en aplicar su conocimiento. Siguiendo un protocolo de actuación, revisaron los signos vitales del ‘lomito’ y realizaron un diagnóstico rápido para determinar la mejor manera de proceder. Después de recibir atención médica oportuna, el can se recuperó, mostrando una notable mejoría en su salud. A pesar de no contar con una identificación, los estudiantes dieron de alta al perrito, aliviando la preocupación de quienes lo atendieron.

Abandono de perros

Lamentablemente, el abandono de perros es una realidad anual en las calles cercanas a la Basílica de Guadalupe. Muchos de estos fieles compañeros, que acompañan a los peregrinos en su camino hacia la Virgen de Guadalupe, se extravían entre las multitudes y quedan desamparados. Ante esta problemática, diversas asociaciones de protección animal sugieren evitar llevar mascotas al templo para prevenir la pérdida de estos ‘lomitos’.

Conclusión ante situación de lomito

En 2022, más de 200 perros sin dueño fueron registrados tras las festividades de la ‘Morenita’ del Tepeyac y fueron rescatados por la Brigada de Vigilancia Animal de la SSC. El abandono de perros es una lamentable realidad que se repite año tras año en las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe. Muchos de estos leales compañeros, que acompañan a los peregrinos en su trayecto hacia la Virgen de Guadalupe, se extravían entre las multitudes, quedando desamparados. Esta situación indigna a cientos de internautas y mostraron si disgusto en las redes sociales.

