Shohei Ohtani agradece el regalo de Joe y Ashley Kelly

El equipo de Los Ángeles compartió un video para hacer oficial la nueva contratación del japonés Shonei Ohtani; a pesar de eso, el jugador ya está acostumbrado a la vida en los Ángeles, California, donde estuvo la temporada pasada con Angels.

Ahora bien, el equipo de los Dodgers, que está bajo el mando de Dave Roberts, que buscará ser un candidato serio en el 2024, de esta manera, la esposa de Joe Kelly, Ashley Kelly hizo una campaña para convencer a Othani de firma con los Dodgers y ofrecerle el número 17.

De esta forma, Joe y Ashley Kelly tuvieron el gesto de ceder aquél número 17 al jugador estrella Shonei Othani.

Pues bien, Shonei Ohtani, quien acaba de lograr un contrato millonario y récord de 700 millones de dólares por los próximos 10 años, por un lado, recibirá un salario por temporada de sólo dos millones, y definirá el resto para el equipo para poder competir con los favoritos.

Por este motivo todo comenzó con la campaña #Othake17 incluía ofrecer el número 17 que portaba Joe Kelly para Ohtani. Así que, el jugador tuvo el enorme detalle de regalarle un Porche de último modelo, a la esposa de Joe Kelly donde se volvió viral.

“It’s yours…from Shohei.”

Shohei gifted Joe Kelly’s wife Ashley with a new car for her Ohtake17 campaign. 🥹 pic.twitter.com/Vsb3PqMthF

— Los Angeles Dodgers (@Dodgers) December 24, 2023