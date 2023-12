Alexis Vega en la órbita de Cruz Azul

Cruz Azul empieza hacer limpieza con algunos jugadores que no entrarán en el próximo Clausura 2024 y más con la llegada de Iván Alonso. Así pues, en los planes se encuentran Alexis Vega y Alfonso “Ponchito” González para reforzar al equipo de Martín Anselmi.

De esta manera, el nuevo plantel de la Máquina cuenta con las incorporaciones de jugadores experimentados en Sudamérica y de Selecciones nacionales, además con la llegada de Gabriel “Toro” Fernández y Lorenzo Faravelli, quienes ya se encuentran en la CDMX, para firmar contrato.

Además se espera la nueva constatación del mexicano Alexis Vega que viene proveniente de las Chivas de Guadalajara, donde tuvo problemas internos y disciplinarios. Donde el jugador mexicano está activo en sus redes sociales, e incluso marcó como favorito una publicación de Fabrizio Romano.

🔵🚂 Gabriel “Toro” Fernández signs in as new Cruz Azul player, joining the club on three year contact.

El Toro, back to México — here signing the contract with his agent Edgardo La Salvia. 🇲🇽 pic.twitter.com/zMoEMNYhpX

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 27, 2023