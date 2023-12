Tamara Vega puso una denuncia a Sergio Escalante y Mariana Arceo

La Pentatleta mexicana Tamara Vega, denunció a su ex-entrenador, Sergio Escalante y Mariana Arceo, donde reveló las amenazas en su contra. Luego de poner la denuncia ante la Fiscalía Especial de delitos de violencia contra mujeres y Trata de personas en la Fiscalía General de la Republica (FGR).

Aún así, Mariana Arceo, seleccionada nacional de México, que durante el pasado Campeonato Mundial de la Especialidad, disputado en agosto en Gran Bretaña, donde amenazó a Vega ¡Voy a matarla! ¡Todos están locos! ¡La voy a matar! ¡Es una mentirosa, la voy a putear! fueron las palabras de Arceo.

De esta manera, las amenazas se originaron debido a que guardias de seguridad de la Universidad de Bath, Gran Bretaña, sacaron al entrenador Escalante. Donde era entrenador de Arceo quien está vetado por la Federación Mexicana de Pentatlón Moderno (FMPM), y de la Unión Internacional de Pentatlón Moderno (UIPM).

Por un lado, Tamara Vega denunció al que fue su entrenador Sergio Escalante, puesto a que él se habría aprovechado de su alumna, cuando tenía 27 años, mientras que ella 16, ya que la obligaba a ser pareja y en múltiples ocasiones, abusar de ella sexualmente.

Además reveló las amenazas de muertes por parte de Mariana Arceo, donde explicó que después de la denuncia de Escalante, por el cual el 20 de agosto de 2023, en las Universidad de Bath, en la que quedaban los deportistas, entrenadores y directivos que participaron en el Mundial.

“Sergio se coló al cuarto de Mariana y los de seguridad de la universidad se dieron cuenta y lo sacaron. Estaban haciendo un desastre en los pasillos de la villa, todos se dieron cuenta de lo que ocurría. Mariana gritaba que me iba a matar, que todo era mi culpa, que no sabía con quién me estaba metiendo. A Víctor, uno de los entrenadores, también le gritó, lo amenazó y le dijo que de su cuenta corría que la Conade no le volviera a dar un peso”, pentatleta mexicana Tamara Vega