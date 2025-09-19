Sheinbaum honra a víctimas de los sismos de 1985 y 2017

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la ceremonia de izamiento de la Bandera a media asta, en memoria de las personas fallecidas en los sismos ocurridos el 19 de septiembre de 1985 y 2017.

La presidenta Claudia Sheinbaum iza la bandera nacional a media asta en memoria de las víctimas de los sismos del 19 de septiembre de 1985 y 2017. pic.twitter.com/r8IdmPNWrX — Guillermo Ortega Ruiz (@GOrtegaRuiz) September 19, 2025

Cortesía: Guillermo Ortega Ruiz

Desde la plancha del Zócalo de la Ciudad de México, en punto de las 07:19 horas de este día, Claudia Sheinbaum Pardo estuvo acompañada de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

También estuvieron presentes el secretario de Defensa, el general Ricardo Revilla Trejo; la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada; el comandante de la Guardia Nacional, Hernán Cortés Hernández; el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales; la titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil Laura Velázquez Alzúa; y el presidente de la Cruz Roja Mexicana, Carlos Freaner Figueroa.

Tras los honores a la bandera, la Banda de Guerra entonó el toque “Silencio” en memoria de las personas que perdieron la vida en los sismos de 1985 y 2017, que por coincidencia ocurrieron el mismo día y condiferencia de unas horas.

El simulacro

Este viernes también se realizará el segundo Simulacro Nacional 2025, en el que se espera que la alarma sísmica se active en algunos estados y que la alerta llegue por primera vez a los teléfonos celulares.

El simulacro tendrá una hipótesis de sismo de magnitud 8.1 con epicentro en Lázaro Cárdenas, en el estado de Michoacán, “afectando” a los estados Guerrero, Jalisco, Ciudad de México, Colima, Oaxaca, Morelos, Estado de México, Guanajuato, Puebla, Tlaxcala y Veracruz.

El 19 de septiembre de 1985 ocurrió un sismo a las 7:19 horas con una magnitud de 8.1 y con epicentro en el estado de Guerrero, que dejó más de 20 mil personas muertas, la mayoría en la capital mexicana.

El 19 de septiembre pero de 2017, un terremoto de magnitud 7.1 y con epicentro entre Puebla y Morelos dejó un saldo de 369 muertos, 228 de ellos en la Ciudad de México.

A raíz del evento de 1985 surgió la cultura de la participación ciudadana y la protección civil, dado que la población se volcó en ayuda humanitaria ante la desgracia nunca antes vista en años en la capital mexicana.