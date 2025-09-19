Sismo 85, una herida que no cierra

Este jueves se cumplen 40 años del devastador terremoto de 1985, un sismo de magnitud 8.1 que sacudió la capital mexicana a las 7:19 de la mañana, dejando un saldo oficial de más de 10,000 muertos —aunque estimaciones extraoficiales lo sitúan entre 20,000 y 30,000—, miles de edificios colapsados y una ciudad sumida en el caos.

Una ciudad que despertó entre escombros

El sismo tomó por sorpresa a millones de capitalinos que comenzaban sus jornadas laborales y escolares. En cuestión de minutos, grandes zonas de la ciudad colapsaron, principalmente en el Centro Histórico, Tlatelolco, Roma, Doctores y otras colonias de suelo blando. Hospitales, escuelas, oficinas y viviendas se vinieron abajo ante la mirada atónita de una población que, de inmediato, se volcó a las calles para rescatar, ayudar y organizarse.

El nacimiento de la sociedad civil organizada

Una de las consecuencias más significativas del sismo fue el despertar de la sociedad civil. La respuesta ciudadana, ante la lentitud y desorganización del gobierno, dio pie a movimientos vecinales, organizaciones no gubernamentales y redes de apoyo que cambiaron para siempre la relación entre el Estado y la ciudadanía.

“Fue un parteaguas”, recuerda Ana Laura Hernández, voluntaria en las labores de rescate en 1985. “Los ciudadanos tomamos el control cuando el gobierno no supo qué hacer”.

Lecciones aprendidas… y pendientes

El desastre impulsó cambios importantes en normativas de construcción, protocolos de protección civil y monitoreo sísmico. También se fortalecieron instituciones como el Sistema de Alerta.

Simulacro 2025

Como cada año, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) organiza el Simulacro Nacional para fomentar la participación ciudadana organizada en eventos naturales.

Este simulacro se llevará a cabo el 19 de septiembre de 2025, conmemorando los sismos ocurridos en 1985 y 2017, fechas clave en la memoria colectiva del país. La participación activa de instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil será fundamental para evaluar protocolos de evacuación, sistemas de alertamiento y acciones de autoprotección.

Durante el ejercicio, se activará la alerta sísmica en diversas regiones del país, simulando un sismo de gran magnitud con epicentro hipotético en una zona determinada, según el escenario previamente definido por las autoridades.

Cada entidad federativa podrá adaptar el simulacro a los riesgos específicos de su región, incluyendo otros fenómenos como huracanes, explosiones o inundaciones.

La realización de este simulacro busca no solo medir la capacidad de reacción de la población, sino también reforzar la coordinación entre los distintos niveles de gobierno y los cuerpos de emergencia.