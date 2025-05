El reconocido actor y comediante Seth Rogen llega a Call of Duty: Black Ops 6 en una colaboración tan inesperada como divertida quien se une al universo del juego como parte del evento temático “Blaze of Glory”. Esta inclusión no solo sorprende por su tono relajado y cómico, sino por marcar un nuevo paso en la integración de figuras de la cultura pop en el mundo de los videojuegos bélicos.

Sube el nivel con Rogen en el High Art Event Pass 🔥🌿 Desbloquea los Aspectos de Operador de Seth Rogen, el Ladra, el kit de Conversión Mini Rocket y mucho más, disponible ya en la Temporada 3 Recargada de Call of Duty #Warzone y #BlackOps6 👀 pic.twitter.com/50DqZINMFc — Call of Duty LATAM (@CallofDutyLATAM) May 1, 2025

¿Qué es “Blaze of Glory”?

“Blaze of Glory” es el nombre del evento especial de la Temporada 3 Reloaded, que se celebra entre el 1 y el 15 de mayo. Inspirado por el Día Internacional de la Marihuana celebrado el 20 de abril, el evento trae consigo contenido temático centrado en la cultura cannábica. Esta es una de las aproximaciones más lúdicas y desenfadadas que ha tenido Call of Duty en años recientes, y la participación de Seth Rogen lo confirma.

¿Por qué Seth Rogen?

La elección de Seth Rogen no es aleatoria. Conocido por películas como Piña Express, Este es el Fin, Buenos Vecinos o Supercool, el actor ha sido durante años una figura prominente y abierta sobre su afinidad con la cultura del cannabis. Además, su carisma, humor y estilo relajado lo convierten en un personaje perfecto para un evento que no se toma demasiado en serio a sí mismo.

Rogen no solo es una cara famosa: en este evento, se convierte en una skin premium completamente jugable, con diálogos originales, animaciones únicas y elementos que parodian la seriedad del campo de batalla con un toque de sátira y ligereza.

¿Qué incluye el evento?

El evento “Blaze of Glory” no se limita a una simple apariencia de personaje. El pase de evento viene cargado de contenido, tanto gratuito como de pago.

Contenido principal:

Skin de operador de Seth Rogen con diálogos exclusivos.

Armas con skins temáticos (hojas verdes, llamas psicodélicas, efectos visuales al estilo de comedia fumeta).

Gestos y emotes personalizados, incluyendo risas icónicas del actor y referencias a películas de culto.

Objetos cosméticos como tarjetas de jugador, amuletos y emblemas basados en el estilo de Rogen.

Recompensas gratuitas desbloqueables al avanzar en el evento.

¿Qué significa esto para Call of Duty?

La inclusión de figuras como Seth Rogen en un juego como Call of Duty muestra cómo la franquicia está evolucionando. Antes reservada para experiencias estrictamente militares, la serie se ha abierto a colaboraciones más amplias, como vimos en el pasado con personajes de películas, series, cómics e incluso atletas.

Ahora, con un enfoque más relajado y lleno de humor, “Blaze of Glory” y la participación de Seth Rogen marcan un momento de cambio. Este tipo de colaboraciones permiten atraer a una audiencia diferente, curiosa por ver cómo encajan estos universos aparentemente opuestos —el bélico y el cómico— en una misma narrativa interactiva.

Un experimento con alto potencial

Si bien la comunidad ha reaccionado con opiniones mixtas, la mayoría coincide en que esta adición ofrece un respiro divertido dentro del tono serio y competitivo que suele caracterizar al juego. Algunos jugadores ven esta colaboración como una manera fresca de revitalizar el interés por la franquicia, mientras que otros la interpretan como un experimento que, de funcionar bien, podría abrir la puerta a más apariciones inesperadas en el futuro.

Conclusión

Con este tipo de eventos, Call of Duty demuestra que puede seguir siendo relevante no solo por su gameplay, sino también por cómo se adapta y fusiona con tendencias culturales, sociales y mediáticas. Seth Rogen es solo el comienzo de lo que podría ser una nueva era de colaboraciones inesperadas.

