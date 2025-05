¿Qué son las Virtual Game Cards?

Las Virtual Game Cards son una nueva función implementada por Nintendo que representa un gran paso en la evolución de la forma en que gestionamos los juegos digitales en la consola Nintendo Switch. Aunque el concepto de contenido digital no es nuevo, esta herramienta busca acercar la experiencia digital a la física, simulando la funcionalidad de los cartuchos tradicionales que muchos jugadores conocen y aman.

Con esta función, los títulos descargados digitalmente ahora pueden ser tratados como si fueran cartuchos físicos: se pueden prestar, mover entre consolas, y jugar sin conexión. Esto marca un cambio importante en la flexibilidad que Nintendo ofrece a sus usuarios.

¿Cómo funcionan?

Las Virtual Game Cards son esencialmente representaciones virtuales de tus juegos digitales, pero con una interfaz y funcionalidad que emula la de los cartuchos físicos. A través de una interfaz amigable e intuitiva, puedes “extraer” el juego virtual de una consola e “insertarlo” en otra vinculada a la misma cuenta o compartirlo temporalmente con otro usuario.

¿Para qué sirven?

Estas tarjetas virtuales traen consigo tres funciones principales que hacen que tu biblioteca digital sea más versátil que nunca:

Transferencia de juegos entre consolas

Si tienes más de una consola Nintendo Switch por ejemplo, una familiar y otra personal, ahora puedes mover tus juegos digitales entre ellas fácilmente, como si cambiaras un cartucho físico.

Es ideal para familias que comparten juegos, o para quienes tienen una consola principal en casa y otra portátil para viajes.

Requisito: ambas consolas deben estar vinculadas a la misma cuenta Nintendo y tener conexión para validar el cambio.

Préstamo de juegos a familiares o amigos

Una de las funciones más esperadas: prestar tus juegos digitales a otra consola.

Con las Virtual Game Cards, puedes compartir un título por hasta 14 días, sin necesidad de comprarlo nuevamente.

Para hacerlo, las dos consolas deben estar conectadas a internet y contar con comunicación local.

La consola receptora puede incluso guardar el progreso, y si el título se vuelve a prestar o comprar, continuar la partida desde donde se quedó.

Jugar sin conexión

Gracias a esta función, es posible jugar tus títulos digitales sin necesidad de estar conectado a internet, algo que antes era más limitado.

Solo necesitas haber cargado previamente el juego en la consola y que esté vinculada a tu cuenta Nintendo.

Perfecto para viajes, lugares sin acceso a Wi-Fi o simplemente cuando no quieres depender de la conexión.

Nintendo ha confirmado que las Virtual Game Cards estarán disponibles desde el lanzamiento oficial de la Switch 2, el 5 de junio de 2025.

Además, la mayoría de los juegos físicos y digitales de la Nintendo Switch actual serán compatibles con esta nueva consola, haciendo la transición más fluida y accesible para los jugadores que ya tienen una biblioteca acumulada.

¿Qué más trae esta actualización?

La implementación de las Virtual Game Cards llega acompañada de otras mejoras y nuevas funciones, entre ellas:

GameShare: permite compartir juegos entre diferentes perfiles dentro de una misma consola o en red local.

GameChat: una nueva función de chat integrada en ciertos títulos compatibles, ideal para mejorar la comunicación en juegos multijugador.

Optimización del sistema e interfaz: mejoras en la navegación, mayor fluidez y personalización del menú de juegos.

Consideraciones importantes

No todos los juegos son compatibles con esta función por ahora. Nintendo irá ampliando el catálogo gradualmente. La transferencia de juegos entre consolas no implica duplicación, solo puedes usar el juego en una consola a la vez y los juegos prestados no podrán usarse simultáneamente entre las consolas.

