Ser educado con ChatGPT le cuesta millones a OpenAI

En la era de la inteligencia artificial conversacional, la cortesía digital tiene un precio. Lo que comenzó como un consejo bienintencionado para mejorar las interacciones con herramientas como ChatGPT, Gemini o Copilot, ahora tiene implicaciones económicas reales. Así lo reveló recientemente Sam Altman, CEO de OpenAI, en una curiosa pero reveladora interacción en redes sociales.

La conversación surgió en la plataforma X (antes Twitter), cuando el usuario @tomiinlove preguntó a Altman cuánto dinero había perdido OpenAI debido al uso de palabras como “por favor” y “gracias” en los prompts enviados a ChatGPT. La respuesta del CEO fue inesperadamente honesta y provocadora:

“Decenas de millones de dólares bien gastados… nunca se sabe”.

tens of millions of dollars well spent–you never know

— Sam Altman (@sama) April 16, 2025