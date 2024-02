Senado de Estados Unidos a favor de Ucrania, Israel y Taiwán

El Senado de Estados Unidos aprobó este día un proyecto de ley de 95.000 millones de dólares para ayudar al conflicto de los países, como es el caso de Ucrania, Israel y Taiwán, y envió la medida a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos.

Además este anuncio se produce tras varios meses intensos sobre los fondos que la Casa Blanca pretende destinar a la Guerra. Mientras el Partido Republicano, apoyaron el proyecto, pese a la oposición del expresidente Donald Trump, ya que es controlada por los republicano en su mayoría.

Esta noticia surgió el pasado domingo 11 de febrero, el Senado de Estados Unidos votó, con clara mayoría para eliminar este obstáculo; donde Ucrania se encuentra muy grave tras la invasión de Rusia, mientras Israel continúa derrotando al Grupo de Hamas y Taiwán con la posible invasión de China.

