Se cerró la primera jornada de la Copa Oro W

Listo para el debut de la Copa Oro W de la Concacaf, que se jugará del 20 de febrero al 10 de marzo en los Estados Unidos. De esta manera, este torneo contará con la participación de la Conmebol, una estrategia para fortalecer el fútbol de la zona y rumbo al Mundial de 2027.

Ahora bien, en este torneo participarán un total de 12 selecciones, que están divididas en tres grupos incluyendo la Conmebol. Además los dos primeros de cada grupo avanzaron a los Cuartos de Final junto con dos de los mejores terceros lugares del grupo.

Así se encuentra la Fase de Grupos de la Copa Oro W.

How it all stands after match day 1 👀 pic.twitter.com/25eDU3NEwr

En la Copa Oro W, se jugó la Fase de Grupo C, con el triunfo aplastante de las Canadienses ante las Salvadoreñas, de esta forma, el partido se jugó en el Shell Energy Stadium, Houston Texas, donde la Selección de Canadá se llevó los tres puntos ante El Salvador.

Un juego muy dominado por las Canadienses al tener la posesión en todo el encuentro, mientras que El Salvador no pudo detener la ofensiva de Canadá. Al minuto 3´, Cloé Lacasse anotaba el primer tanto de Canadá, luego al 24’, Jordyn Huitema ponía la ventaja a su selección.

Después de cuatro minutos Adriana León colocaba el tercer tanto para irse con ventaja al medio tiempo, con un juego muy complicado para El Salvador. Luego al minuto 59’, un doblete de la delantera Adriana León, pero al 62’, Kadeisha Buchanan sumaba el quinto gol del partido.

Por último, al 86’, Olivia Smith cerró la goleada de su selección con marcador de 6-0 y obligando a El Salvador de sumar puntos en su siguiente partido.

Don't miss out on the top highlights of the Canada vs. El Salvador matchup 🤳⚽ pic.twitter.com/2iMv2BakUL

— W Gold Cup (@GoldCup) February 23, 2024