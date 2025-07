San Judas Tadeo: ¿Por qué le rezamos al santo el 28 de Octubre?

El día de San Judas Tadeo es el 28 de octubre, y la razón es que, según la tradición, fue en esa fecha cuando lo mataron por su fe, junto a su compañero, el apóstol San Simón. Pero la fama de ser el “santo de las causas difíciles y desesperadas” viene de una historia muy antigua: dicen que el mismo Jesús le dijo a una santa llamada Brígida de Suecia que, cuando las cosas se pusieran muy feas, le rezara a él. Y por eso, especialmente aquí en México, cada día 28 de mes, miles de personas se lanzan a la iglesia de San Hipólito en la CDMX para pedirle un milagro.

La Marea Verde y Blanca que Inunda la Ciudad

Cada 28 de octubre, la esquina de Reforma e Hidalgo en la Ciudad de México se pinta de verde y blanco. Es como si el Templo de San Hipólito se desbordara de gente que camina con sus ‘San Juditas’ a cuestas, llenando las calles de una energía muy especial.

Esta escena se ve por todo México y en muchos otros países. Pero, ¿quién es este santo que mueve a tanta gente? ¿Por qué le tenemos tanta fe para pedirle lo imposible? ¿Y por qué el día 28 es sagrado para sus devotos? Su historia es una de fe, de tradición, y de ser el último refugio para los que sienten que ya no hay esperanza.

¿Quién fue “San Juditas”? El Apóstol Leal

Para entender por qué le rezamos tanto, hay que saber quién fue. Judas Tadeo no era un santo cualquiera; fue uno de los doce apóstoles que anduvieron con Jesús. En la Biblia siempre lo mencionan como “el hermano de Santiago”, para que no lo confundamos con Judas Iscariote, el que lo traicionó. Mientras uno es el símbolo de la traición, ‘San Juditas’ es el de la lealtad hasta la muerte.

Dicen las historias que hasta era primo de Jesús, porque su papá era hermano de San José. Y para muchos, ese parentesco lo hace sentir más cercano. Después de la crucifixión, se fue de misionero por lugares como Irak y Siria, y luego a Persia con San Simón. Fue ahí donde a los dos los martirizaron por no renunciar a su fe.

El Santo de los Milagros: ¿Cómo se Ganó esa Fama?

La idea de que es el santo de los casos desesperados no es de ahora. Viene de hace siglos, de una historia sobre Santa Brígida de Suecia. Cuentan que Jesús se le apareció y le dijo que, cuando tuviera un problema que pareciera no tener solución, le pidiera ayuda a San Judas Tadeo.

Esa fama se fue regando por toda Europa y llegó a América con todo. En Estados Unidos, por ejemplo, la gente se aferró a él con una fe tremenda durante la Gran Depresión de los años 20. Y hoy, la gente le pide de todo: chamba, una casa, que se arreglen los problemas en la familia, que aparezca algo que se perdió… lo que sea.

San Hipólito: La “Casa” de San Judas en México

En la Ciudad de México, el corazón de esta devoción late en la iglesia de San Hipólito, en la esquina de Reforma e Hidalgo. Aunque la iglesia es muy vieja y se construyó para recordar a los españoles que murieron en la Noche Triste, en 1982 todo cambió.

Ese año pusieron una imagen grande de San Judas Tadeo en el altar principal, y la gente se volcó. La devoción creció tanto que ahora todos la conocen como la “iglesia de San Juditas”.

Cada día 28, pero sobre todo el 28 de octubre, el lugar es un hervidero de gente. Muchos llegan vestidos de blanco y verde, como el santo. Y es muy común ver a la gente regalando estampitas, rosarios o hasta comida, como una forma de dar las gracias por un milagro recibido.

Una Fe Poderosa, pero con sus Límites

Como pasa con los santos muy populares, a veces la devoción se desvía un poco. Por eso, en 2008, la propia Iglesia tuvo que salir a aclarar que San Judas Tadeo no es el “santo de los narcos” ni de los delincuentes. Dijeron que la fe en un santo no puede ir de la mano con una vida de crimen. Y también dejaron claro que no tiene nada que ver con el culto a la Santa Muerte.

El Refugio de la Esperanza

Al final, la devoción a ‘San Juditas’ es un fenómeno que va más allá de la religión. Para millones de personas, es la última esperanza cuando todo lo demás ha fallado. Cada 28 de octubre, las calles de México nos recuerdan que, en un mundo que a veces parece no tener salida, la fe en lo ‘imposible’ sigue siendo una de las fuerzas más grandes que tenemos. Y en el centro de todo, con su túnica verde, está él.

