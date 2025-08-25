Rodrigo Monsalvo entrega apoyo a familias afectadas por las lluvias en El Marqués

Derivado de las lluvias registradas en los últimos días, el presidente municipal de El Marqués, Rodrigo Monsalvo Castelán, realizó un recorrido por la comunidad de La Cañada, donde entregó de despensas y aparatos electrodomésticos.

El objetivo de la entrega fue atender de manera inmediata a las familias afectadas y garantizar su seguridad y bienestar.

Colchones, refrigeradores y kits

Entre los aparatos entregados por Rodrigo Monsalvo están colchones, refrigeradores, licuadoras, lavadoras, microondas, parrillas eléctricas y kits de limpieza.

El edil destacó que estas acciones forman parte de un operativo integral que inició desde el domingo con la participación de todas las dependencias municipales, a fin de salvaguardar a la población y atender las principales afectaciones provocadas por las precipitaciones.

Protección Civil

La Coordinación de Protección Civil Municipal desplegó 13 unidades y 30 elementos para recorridos, monitoreos y tareas de rescate en puntos críticos. Entre las acciones realizadas destacan el cierre preventivo de la carretera estatal 200 debido a anegamientos de hasta 70 centímetros, el rescate de 40 personas atrapadas en un transporte público, el desfogue de agua con bombas traga sólidos y la colocación de costaleras en zonas vulnerables para contener corrientes pluviales.

Asimismo, la Secretaría de Movilidad, apoyó con señalización y control del flujo vehicular; mientras que la SEDENA participó con 15 elementos y tres pipas para la succión de agua anegada.

De igual forma, se realizaron trabajos de limpieza en vialidades, remoción de escombros, delimitación de áreas de riesgo y reparación de cárcamos para restablecer la normalidad en las comunidades afectadas.

Cabe destacar que, personal de todas las dependencias municipales también ha contribuido en la limpieza de viviendas, apoyando a las familias en la remoción de lodo, desinfección de espacios y recolección de escombros, con el propósito de que puedan habitar nuevamente sus hogares en condiciones seguras y salubres.

Las lluvias provocaron afectaciones en viviendas distribuidas en los fraccionamientos Real Solare, Rincones del Marqués, Hacienda la Cruz, El Carmen, Adara, Zen House II, y en diversas zonas de La Cañada, donde se registraron daños por encharcamientos y colapso de bardas perimetrales.

Finalmente, la Secretaría de Finanzas continúa realizando visitas en las zonas afectadas para activar el seguro del predial a quienes cuentan con su pago puntual, mientras que el gobierno municipal continuará en los próximos días con la entrega de apoyos y acciones de auxilio hasta atender a la totalidad de las familias afectadas.