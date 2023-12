Es normal que años después de acabarse una serie, un anime o una saga de películas se haga un Remake. Esto con la intención de presentar una nueva visión artística de una obra, presentar un contenido con mejores gráficos o hacer una adaptación más cercana a la obra original. El remake de One Piece sorprende mucho a sus fans.

Lo curioso en este caso es que One Piece no ha finalizado ni su manga ni su anime, a penas se encuentra entrado en su arco final. Por ello sorprendió a los fans del anime, pues más allá del estreno de live-action de Netflix, no se esperaba ningún tipo de anuncio.

One piece

Eiichiro Oda es el creador de este aclamado anime, comenzó a publicar su manga en la revista Weekly Shonen Jump de la editorial Shueisha el 22 de julio de 1997. Llegando a más de mil capítulos en el 2021.

En la actualidad ya cuenta con más de 490 millones de copias en circulación a nivel mundial. Su adaptación al anime comenzó en octubre de 1999 por parte del estudio Toei Animation, teniendo para el 2023 más de 1000 capítulos.

En la Jump Festa 2024, exposición anual en Japón sobre manga y anime, una de las noticias más sorprendentes fue el anuncio del remake de One Piece, que llevará por nombre The One Piece. Esto con la intención de revivir desde el inicio las aventuras de Los Sombreros de Paja.

Remake

El anime actualmente cuenta con más de 1000 episodios, así que este movimiento por parte de WIT Studio (estudio encargado de animar la nueva adaptación) y Netflix logra atraer una gran audiencia que no lo veía por su gran cantidad de episodios.

Así podrán comenzar desde el inicio con un nuevo nombre, The One Piece, y otro estilo gráfico, pues el anime será desarrollado por un estudio de animación diferente al original.

Con el gran recibimiento del live action de Netflix, la industria de streaming ha encontrado como atraer a su plataforma más fans de One Piece. Normalmente, los remakes cumplen la función de generar un contenido más cercano al producto original, además de mejorar gráficamente el contenido inicial.

El estudio WIT STUDIO conocido por animar SPY x FAMILY y las 3 primeras temporadas de Attack on Titan ha demostrado tener potencial de animación. Al unirse con Netflix se espera un gran contenido gráfico.

Lo que se espera

La intención de este remake es acercarse más al contenido original del manga. Por ello, se espera a que el anime sea más corto, pues eliminarían capítulos o momentos de relleno.

Aunque One Piece realmente no tiene mucho contenido de relleno, si suele alargar las escenas para que los capítulos duren un poco más y así tardar más en alcanzar el manga. Se estima entonces que para cuando el remake alcance el anime (más de 1000 capítulos) este tendrá aproximadamente la mitad, o sea rondaría por los 500.

Ya contamos con teaser y póster oficial del reinicio de este anime. Esto y el live-action se acercan a las fechas del 25 aniversario de la obra creada por Eiichiro Oda. Y, aunque no tenemos aún fecha de lanzamiento por aparte de Netflix, es probable que no podamos disfrutarlo hasta el 2025.

En un comunicado, el presidente de WIT STUDIO, George Wada, invitó a unirse al equipo de la producción:

“Necesitamos tu ayuda para volver a emocionar a todo el mundo con la clásica historia de ONE PIECE, un tesoro de Japón. ¿Estás preparado para unirte a nuestro equipo en esta nueva aventura? Actualmente estamos reclutando nuevos miembros del equipo para este proyecto. ¡Esperamos contar con su participación!”.

Para más noticias del mundo del Anime, síguenos en Alternativo.mx