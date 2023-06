Desde que ganaron la serie mundial en 2020 siendo el mejor récord de toda la MLB mostrando un poderío enorme en todos los sentidos dentro del diamante, al día de hoy el equipo 7 veces campeón de la MLB carece especialmente en el departamento de lanzadores los cuales no han logrado mostrar esa efectividad tan potente la cual los hacia ser temidos, un caso particular es el de Julio Urías quien en este 2023 no ha logrado reinventarse incluso ha presentado una lesión en la espalda la cuál ha logrado superar y con esto regresa el CulichiPower para intentar revertir la situación actual del equipo.

Si bien Julio ha cargado actualmente con actuaciones no tan esperadas a comparación de sus versiones que nos tuvo acostumbrados como la de 2021 siendo líder en victorias o la de 2022 siendo un candidato solido al CY Young, ahora en la presente temporada tanto el como Dustin May, Gonsolin y compañía, tienen momentos preocupantes para el montículo de la novena angelina.

Esta racha complica más la división para el equipo porque comienza a cerrarse, los Dbacks de Arizona están en el primer puesto seguidos por los Giants y finalmente con el tercer lugar esta el equipo de Dodgers, cabe recalcar que el domingo perdieron en entradas extra contra Houston lo cual los hundió mas en la pelea por los puestos de postemporada y evitar la ronda de comodines.

Tunda por parte de los Cardinals

Urías no lanza en MLB desde el 18 de Mayo cuando fue apaleado por los Cardinals en el juego donde evidentemente cargo con la derrota y además al salir con un dolor de espalda se le diagnosticó esta distensión en la corva, la cual lo mantuvo fuera tras un mes con 14 días aproximadamente.

Después de lanzar con una efectividad de 2.16 en 2022, Julio Urías actualmente tiene una efectividad de 4.39 en 10 que ha sido abridor (55.1 entradas) en 2023. También recetó 53 chocolates con 11 bases por bolas, veremos si Julio Urías será lo que realmente necesita el equipo para cambiar, si regresa el CulichiPower y con esto regresa los buenos lanzamientos.