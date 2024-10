Presenta Diputado Mauricio Cárdenas Iniciativa de Ley para eliminar las prerrogativas a las y los diputados locales

El diputado Mauricio Cárdenas Palacios, integrante del Grupo Legislativo del PAN, acompañado de la presidenta de la Cámara de Comercio de Querétaro (Canaco), Lorena Muñoz, y del presidente de la Unión Ganadera Regional de Querétaro (UGRQ), Romualdo Moreno, ingresó en la Oficialía de Partes de Legislatura, una iniciativa de ley que reforma distintos artículos de la Ley Orgánica del del Poder Legislativo del Estado, con la finalidad de eliminar las prerrogativas a las y los diputados locales.

El legislador afirmó que el esfuerzo colaborativo entre sociedad y gobierno, ha dado como fruto esta propuesta que tiene como objetivo eliminar los recursos en especie o económicos que reciben las y los integrantes de la Legislatura local, pues sostuvo que su sueldo debe ser suficiente para llevar a cabo su trabajo, el cual reiteró que debe enfocarse en la creación y modificación de leyes, la revisión y aprobación de los recursos públicos, así como en ser un puente entre la ciudadanía y el gobierno, siempre en favor de las familias queretanas.

Expresó que hoy ante las circunstancias sociales y económicas que se viven en el país, es importante que como servidores públicos, replanteen el contenido de los presupuestos: Cómo se manejan, cómo se justifican, cómo se transparentan y principalmente, la manera en la que se ejercen. Dijo, en ese sentido, que es de suma importancia maximizar los recursos públicos que, como lo dice su nombre, son de las y los ciudadanos.

“Tenemos que eliminar que los recursos se destinen bajo “partidas especiales” o cualquier figura legal o hacendaria que derive en beneficios extraordinarios para algunas personas que ostentan un cargo público. Hoy, tenemos en Querétaro la oportunidad de ser nuevamente punta de lanza y ejemplo a nivel nacional de una verdadera política de ahorro y uso realmente eficiente de los recursos públicos, porque debemos ser una nueva clase política, esa que considere que su mayor premio y reconocimiento es representar a la ciudadanía y que no sigan viendo los cargos públicos como una mina de oro”, puntualizó Cárdenas Palacios.

Sostuvo que el pago de comunicaciones y gastos personales deben correr por cuenta del diputado o diputada y que esos gastos no los deben pagar los ciudadanos, “ya lo dice el término: son gastos personales”, apuntó, pues consideró que dichas prerrogativas, muchas veces, incluyen gastos innecesarios o poco justificados que pueden ser suprimidos, sin afectar la operatividad del trabajo legislativo.

En ese sentido, destacó que la gestión de los recursos económicos para la ciudadanía, deben dejarse a quien realmente le corresponde: a la Federación, al Estado y a los gobiernos municipales, “Nuestra labor será buscar y gestionar esos recursos en los niveles que corresponda y en apoyo a los ciudadanos que así nos lo soliciten”, dijo el legislador, al tiempo que rechazó que esta iniciativa se trate de una “venganza política”, puntualizando que “lo que se pretende es la eliminación de 200 mil pesos mensuales que recibe cada legislador, lo que generaría un ahorro de 5 millones de pesos al mes.

“Es decir: 60 millones al año y 180 millones en el período de esta Legislatura, sólo por concepto de prerrogativas, lo que generará un apoyo al gasto público social. De esta manera, este recurso podrá destinarse a obras en materia de salud, educación, movilidad y seguridad, siendo estos rubros donde existen las principales demandas de la ciudadanía. Así, con esta acción, se beneficiará de manera directa a las y los queretanos”, afirmó.

En ese orden, el diputado Mauricio Cárdenas ejemplificó lo que lograría hacer con 180 millones de pesos:

– Becar a 48 mil 648 jóvenes universitarios (Sedeq) 4

– Impulsar con incentivos económicos a 90 mil deportistas (Sedeq)

– Beneficiar a más de 70 mil madres solteras (Sedesoq)

– Contar con la presencia de 8 mil 322 nuevos policías en el estado (POES)

– Impulsar a más de 3 mil 600 jóvenes emprendedores a través de capital semilla (IQEI)

– Solventar 10 mil 400 quimioterapias para niñas, niños y mujeres con cáncer (IMSS)

– Poner en funcionamiento más de 45 camiones de transporte público QROBÚS (Agencia de Movilidad).

El diputado Cárdenas Palacios reiteró que su compromiso es velar por el bienestar de las más de 44 mil 989 personas que depositaron en él su confianza y que lo eligieron como su diputado y, ahora, como representante del estado y de todas las familias que aquí residen. Compartió que esta iniciativa de ley es firmada por él y cuenta con el respaldo de su Grupo Legislativo.

En ese sentido, hizo un llamado a sus compañeras y compañeros diputados que representan a las diferentes fuerzas políticas: “Seamos congruentes, conscientes y empáticos con la sociedad queretana. No caigamos en los supuestos de una venganza política, porque ese no es ni será nunca el argumento. El verdadero argumento es que debemos trabajar para las y los ciudadanos que confiaron en nosotros, que nos dieron su voto para representarlos. Nuestra responsabilidad no se limita a legislar; implica escuchar y atender las necesidades de la comunidad”, concluyó.

