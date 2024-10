Jornadas universitarias para el futuro juvenil

El gobernador Mauricio Kuri González inauguró las Jornadas Universitarias “Contigo Rumbo Joven”, las cuales tienen como objetivo acercar los programas y acciones de la administración estatal a este sector de la población, a fin de brindarle las herramientas necesarias para su futuro.

Desde la Universidad Politécnica de Querétaro (UPQ), el mandatario estatal señaló que estas las Jornadas Universitarias que promueve la Secretaría de la Juventud (SEJUVE) motivan a la participación en temas de interés y ayudan a generar propuestas que contribuyen al desarrollo y bienestar de las y los jóvenes.

“Con esto, chavos, lo que les quiero decir es que quisiera estar muy cerca de ustedes, quisiera que ustedes se sienten cerca del gobierno del Estado que todo el gobierno está para servirles, está para apoyarles y ustedes acérquense, y por favor, díganos en qué podemos mejorar para darles un mejor servicio”, subrayó.

Mencionó que en estas jornadas se pone a disposición de las y los estudiantes más de 46 servicios, entre los que destacan trámite de licencias, la tarjeta para la Tarifa Unidos, atención médica, dental y psicológica; además de capacitaciones, bolsa de trabajo y el apoyo al emprendimiento.

“De corazón a todas y a todos: no se pongan un techo, luchen por sus sueños, no se pongan sueños chiquitos, piensen sueños muy grandes, trabajen y luchen por sus sueños hasta que los alcancen para que puedan vivir sus sueños y no pasársela soñando toda su vida”, concluyó.

En su mensaje, la titular de la Secretaría de la Juventud (SEJUVE), Virginia Hernández Vázquez, comentó que estas jornadas son un reflejo de que las instituciones de educación superior son mucho más que un centro de aprendizaje, son el núcleo de la innovación, el diálogo y el cambio.

“Hoy ya no son las y los jóvenes quienes tienen que ir a tocar las puertas de gobierno. Hoy es todo lo contrario, hoy somos nosotros -servidores y funcionarios- quienes a través de estas jornadas venimos hacia ustedes, a tocar la puerta de sus universidades, a pedirles que nos dejen acercarnos, que nos permitan hacer equipo y que nos ayuden a trabajar juntos”, indicó.

Refirió que la intención es que puedan realizar cualquier trámite en sus campus, y que en lugar de preocuparse por el papeleo, se enfoquen en lo que realmente importa: aprender, crecer, aprovechar y disfrutar de la etapa universitaria.

Ponderó que la entidad se ha posicionado a nivel nacional e internacional como un lugar que le apuesta a sus juventudes y así lo seguirá haciendo para impulsar el desarrollo, preparación, talento y futuro de los más de 739 mil 278 jóvenes que la habitan.

Luis Alberto Reséndiz Zanella, alumno de la Universidad Politécnica de Querétaro, destacó que las acciones emprendidas en la actual administración han sido fundamentales para mejorar las condiciones educativas y el bienestar de las y los jóvenes, promoviendo un ambiente adecuado para su crecimiento académico y personal.

Cabe señalar que en las jornadas participan las secretarías de la Juventud, Desarrollo Agropecuario, Salud, Educación, Trabajo, Finanzas y Turismo. Otros servicios que ofrecen son: asesoría laboral, atención médica, dental, nutrición y orientación sexual; así como pruebas de VIH, examen de la vista y el trámite de la credencial para votar del Instituto Nacional Electoral (INE).