Últimos juegos de Alice In Borderland Segunda Temporada

El 22 de diciembre del 2022 se estrenó la segunda temporada de la serie japonesa Alice in Borderland que se encuentra disponible en Netflix; pues continúa la historia de Arisu y Usagi y los demás miembros del grupo aunque tendrá que sobrevivir a los últimos juegos.

Hay que recordar que al término de la primera temporada de Alice in Borderland acaba cuando aparecen los zepelines mostrando las últimas figuras de las barajas, ahora bien los recientes desafíos de las doces figuras son de alta dificultad con mayor riesgo para volver al mundo real.

Enfrentamiento de las últimas figuras de Alice In Borderland

Cada juego está bien preparado con ciertos obstáculos por superar este entretenimiento para presionar a los protagonista de manera psicológica, mientras comienza la supervivencia al primer juego de rey de picas con la masacre a tiros a varios jugadores.

Asimismo los jugadores que sobrevivieron a los anteriores juegos incluyendo lo que se encontraba en la playa; pues el episodio nos muestra que hay ciertas reglas para enfrentarse a los reyes de cada juego con un despliegue de violencia.

Por otro lado, Arisu y Usagi y los demás miembros del equipo desconocen contra quienes están luchando en realidad, a pesar de que el enemigo a vencer puede ser circunstancial cada vez es brutal para conseguir la visa.

Cómo avanza la serie nuestro protagonista tratará de esquivar las balas esperando a no ser él la próxima víctima del rey picas, pero hay que evitar al rey y su juego la única forma de abandonar un juego sin haberlo terminado es ir a otro.

Por esta razón, se salta directamente el juego de rey de picas y se dirige a la próxima prueba el rey del trébol; asimismo van superando las pruebas y eliminando a las figuras de la baraja que se cruzan por el camino.

Además aparecerán los ciudadanos, a los que conoceremos como los líderes de los juegos representando esas figuras en las cartas; como era de esperar los ciudadanos no son nuevos concursantes, sino que llevan en ese mundo bastante tiempo.

Por una parte los ciudadanos no dan demasiada información al respecto cuando terminan el juego de Alice in Borderland; a pesar de todo Arisu tiene la duda por terminar los juegos o acaso hay cambio de roles. Sin embargo, llegar hasta la meta no significa volver al mundo real, sino convertirse en reyes de algunos juegos.

Último juego Reina de Corazón para salir del mundo ficticio

El último juego y desafío final no podía ser otra que la reina de corazones que les pide que jueguen con ella al croquet; además la forma de pasarse el juego es jugar con ella tres partidas de croquet y acabarlas, con indiferencia de quién es el ganador y quién el perdedor.

Cómo avanzan los minutos del capítulo la reina muestra su estrategia en manipular y jugar psicológicamente con ellos; ya que empieza a contarles falsas teorías de lo que está pasando en ese mundo ocasionando un producto con su imaginación.

Tanto Arisu como Usagi están enamorados el uno del otro, y frente a la batalla psicológica ella se interpone en medio para ablandar el corazón a la reina, quien les deja continuar las partidas. Entonces, una vez eliminada la última figura, el juego acaba y cada participante que logró vivir se le hace una pregunta: si quiere salir del juego o convertirse en ciudadano.

Joker la carta a vencer

Tanto Arisu como Usagi deciden regresar y lo próximo que sucede es que despiertan en un hospital no recuerda nada allí le cuentan que es el superviviente de un meteorito en el que sus amigos murieron.

Todo esto era producto de su imaginación, curiosamente todos los que se encuentran en ese hospital, han vivido experiencias similares y a pesar de que no se conocen en absoluto, hay algo que los conecta.

Finalmente aparece en la mesa del hospital la última pieza de la baraja que no teníamos presente la carta de JOKER; pues esta carta es el comodín de la baraja, pero también representa la ilusión y el engaño aun así los últimos minutos que vemos, el hospital incluido, puede que sea una mentira y que el juego siga activo.