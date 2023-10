Caso de abuso sexual con un menor de 13 años en Inglaterra

En Inglaterra sucedió un caso de abuso sexual a un menor de 13 años donde evitara la cárcel y solamente recibirá un castigo leve, tras el abuso, la víctima incluso intentó quitarse la vida, pero fue impedido por el juez que lleva el caso como “remordimiento genuino”.

Ahora bien, la joven de 27 originaria de Inglaterra, que debía cumplir una condena tras ser hallada culpable de agresión sexual, pues bien, esto sucedió en 2020 donde Jade Berry se libró de su sentencia gracias a un indulto por partes de sus abogados.

De la misma forma, el juez que lleva el caso de Jade Berry, Eric Lamb, sentenció a la joven a 12 meses de prisión, además con una suspensión de pena por 18 meses y le ordenó usar por 120 días una pulsera electrónica de “sobriedad” como parte del programa.

Drunk woman who groped 13-year-old victim given shockingly light punishment by court: Jade Berry had her sentence suspended pending her attendance of a rehabilitation program, during which she wears a "sobriety" tag and be on the sex offenders registry… https://t.co/OQwlw2HRQu pic.twitter.com/apsInEqhqd

— USA News (@1USNews) October 5, 2023