Plato del bien comer: la guía esencial para una alimentación saludable y una vida plena

La alimentación es la piedra angular de nuestra salud y bienestar. En México, el Plato del Bien Comer se ha establecido como la guía nutricional oficial, una herramienta visual diseñada para orientar a la población hacia una dieta equilibrada y prevenir enfermedades como el sobrepeso, la obesidad, la diabetes y la hipertensión. Promovido por instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Secretaría de Salud, este esquema nos enseña a combinar inteligentemente los alimentos para obtener todos los nutrientes necesarios.

Los tres grupos esenciales del plato del bien comer

El Plato del Bien Comer divide los alimentos en tres grandes grupos, cada uno con una función específica y un aporte nutricional vital para el correcto funcionamiento de nuestro cuerpo. Es fundamental incluir al menos un alimento de cada grupo en cada comida (desayuno, comida y cena) para asegurar una alimentación completa y variada.

1. Verduras y frutas: vitalidad y protección

Este es el “grupo verde” del plato, y la recomendación es consumirlos en abundancia. Son la principal fuente de vitaminas, minerales, antioxidantes y fibra dietética. Aportan energía y contribuyen al buen funcionamiento del cuerpo, favoreciendo el crecimiento y desarrollo, y fortaleciendo el sistema inmunológico. Además, reducen el riesgo de padecer hipertensión y enfermedades coronarias. Son la base de una dieta rica en nutrientes.

2. Cereales y tubérculos: la energía para tu día

Conocido como el “grupo amarillo”, este segmento provee la principal fuente de hidratos de carbono complejos, que son la energía que el organismo utiliza para realizar sus actividades diarias, desde correr hasta estudiar y trabajar. Los cereales integrales, en particular, aportan fibra que ayuda a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Incluyen pan, tortillas, pastas, arroz, elote y papa.

3. Leguminosas y alimentos de origen animal: proteínas para crecer y reparar

El “grupo rojo” es la principal fuente de proteínas, esenciales para el crecimiento y desarrollo de los niños, y para la formación y reparación de tejidos en todas las edades. Aquí se incluyen leguminosas como frijoles, habas, lentejas y garbanzos, así como alimentos de origen animal como pescado, pollo, res, huevo y lácteos. Es importante moderar el consumo de carnes rojas y optar por opciones magras o aves sin piel.

Alimentación correcta: completa, equilibrada y variada

La finalidad del Plato del Bien Comer va más allá de solo informar; busca reorientar los patrones alimentarios deficientes hacia hábitos más saludables que permitan no solo recuperar un peso normal, sino también prevenir una amplia gama de enfermedades. Una alimentación correcta debe ser:

Completa: Incluir al menos un alimento de cada grupo en cada comida.

Incluir al menos un alimento de cada grupo en cada comida. Equilibrada: Mantener las proporciones adecuadas de nutrientes.

Mantener las proporciones adecuadas de nutrientes. Suficiente: Cubrir las necesidades nutricionales de cada persona según su edad, sexo, estatura, actividad física y estado fisiológico.

Cubrir las necesidades nutricionales de cada persona según su edad, sexo, estatura, actividad física y estado fisiológico. Variada: Incluir diferentes alimentos de los tres grupos en cada tiempo de comida.

Incluir diferentes alimentos de los tres grupos en cada tiempo de comida. Higiénica: Preparar, servir y consumir los alimentos con limpieza.

Preparar, servir y consumir los alimentos con limpieza. Adecuada: Respetar gustos, costumbres y disponibilidad de los alimentos.

El plato del bien comer y la jarra del buen beber: una dupla integral

Para una guía nutricional completa, el Plato del Bien Comer se complementa con la Jarra del Buen Beber, una representación que clasifica las bebidas según su aporte nutricional. Mientras el Plato se enfoca en los alimentos sólidos, la Jarra orienta sobre la cantidad y calidad de líquidos, priorizando el agua simple potable y desaconsejando refrescos y bebidas azucaradas. Juntos, constituyen una estrategia integral de educación nutricional que fomenta un estilo de vida saludable para todas las edades, previniendo enfermedades como la obesidad y la diabetes, como lo señala la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Centro Médico ABC.