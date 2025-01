Nuevas imágenes y detalles de Avatar 3: Fuego y Cenizas

Se revelaron nuevas imágenes de Avatar: Fuego y cenizas en donde dan pistas sobre el conflicto y los personajes que estarán en la película.

Una de las principales novedades es la introducción del clan Ash o el clan de la ceniza quienes viven en la zona volcánica del lugar junto con el líder llamado Varang.

El director explico que la villana ha pasado por dificultades y eso la ha endurecido. Ella hará cualquier cosa por ellos, incluso cosas que consideraríamos malvadas y que tampoco la describiría como villana pero tampoco una heroína.

Sin embargo no será la única tribu que va a aparecer, sino que también va a ver otra llamada Wind Traders que según el director los describe como comerciantes nómadas que viven en simbiosis con sus criaturas iguales a las caravanas de camello de la ruta de las especias en la edad media y que son divertidos.

Sobre la trama se desconoce de que podría tratarse exactamente pero lo que se sabe es que la familia Sully formado por Jake, Neytiri y sus hijos Lo’ak, Kiri y Tuktirey “Tuk” viajaran a otras tierras entre ellas el clan de la ceniza.

La película se grabó paralelamente a la segunda entrega de la saga, Avatar: The Way of Water, manteniendo la misma dirección creativa bajo la guía de James Cameron.

Este año el cine vivirá una gran celebración sin duda alguna con los esperados estrenos de varias películas live action y animadas de algunas franquicias como Superman, Los 4 fantásticos, Misión Imposible, Karate Kid, John Wick, Tron, Zootopia, Exterminio, etc. y entre ellos esta la tercera película de Avatar, dirigida por James Cameron que se estrenara el 19 de diciembre del 2025.

