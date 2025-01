Daredevil Born Again: Lo que se sabe

Daredevil Born Again es una de las series mas esperadas de Marvel Studios debido a que regresara el personaje Matt Murdock después de 3 temporadas.

La mayoría pensó que ya no regresaría y felizmente decidieron revivirlo con apariciones en otras películas y series de Marvel como Spiderman: No Way Home que a pesar de que no se puso el traje de superhéroe, al menos fue el abogado de Peter Parker, en un capitulo de She Hulk y en la serie de Echo, pero ahora será el protagonista de la nueva serie que estrenaran y de hecho estrenaron su primer avance dándonos un primer vistazo al personaje y a otros mas personajes que aparecieron en la serie de Netflix.

Otro detalle es que va a ser una continuación de la serie de Netflix, incluso muchos pensaban que seria un reboot. Los fans sin lugar a duda están felices por su regreso pero habrá que ver si los Defenders liderados por Luke Cage, Jessica Jones y Danny Rand/Iron Fist volverán a aparecer.

La serie llegara a Disney+ el 4 de marzo y estará conformado por 18 episodios.

¿Que personajes regresan?

Matt Murdock/Matt Murdock: interpretado por Charlie Cox, un abogado ciego que lleva una doble vida como vigilante enmascarado de Hell’s Kitchen, Nueva York.

Kingpin/Wilson Fisk: interpretado por Vincent D’Onofrio, Un poderoso hombre de negocios y señor del crimen, quien se postula para alcalde de la ciudad de Nueva York.

Frank Castle/Punisher: Interpretado por Jon Bernthal, un justiciero que tiene como objetivo luchar contra el inframundo criminal por todos los medios necesarios.

Karen Page: interpretada por Deborah Ann Wolf, Una ex reportera, amiga de Matt en la firma de abogados Nelson, Murdock y Page.

Franklin “Foggy” Nelson: interpretado por Elden Henson, el mejor amigo y socio legal de Matt Murdock.

Benjamin “Dex” Pointdexter: interpretado por Wilson Bethel, un exagente psicópata del FBI que es capaz de utilizar casi cualquier objeto como proyectil letal.

Aquí esta el tráiler:

Mantente informado sobre todo lo relevante en Alternativo.mx