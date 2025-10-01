¡Navidad, Navidad, hoy es Navidad! en Venezuela

Por segundo año consecutivo, el presidente Nicolás Maduro adelantó la Navidad en Venezuela, misma que se celebra durante el mes de octubre, en medio de la tensión militar con Estados Unidos.

S in embargo, los estudiantes asisten a clases, los empleados acuden a sus puestos de trabajo, las unidades de transporte público transitan ocupadas, hay tránsito vehicular en las calles.

Asimismo, los establecimientos comerciales abren sus puertas, las playas se llenan de bañistas y prosiguen los preparativos de eventos religiosos, artísticos y deportivos.

Navidad, Navidad, hoy es Navidad

La Navidad adelantada en Venezuela tiene su origen en el despliegue militar de Estados Unidos cerca de sus aguas y que no ha logrado quebrar la relativa normalidad en el país, marcada por dificultades económicas, fallas en servicios básicos y una incertidumbre política acentuada tras las presidenciales de 2024, informó EFE.

Cabe recordar que desde agosto, el gobierno venezolano llamó a movilizaciones y otras actividades en respuesta al despliegue estadounidense, que califica como una “amenaza” en contra de la soberanía, por lo que ha insistido en el llamado al alistamiento en la milicia y a participar en jornadas de adiestramiento militar.

Pero a pesar del fantasma de una “lucha armada”, un escenario contemplado por el gobierno sudamericano en caso de una agresión, los ciudadanos siguen con sus rutinas.

La fórmula navideña

En este contexto, Maduro, como ha hecho en otros años desde que llegó al poder, en 2013, volvió a adelantar la Navidad.

Desde este 1 de octubre comenzará la celebración, para lo cual empezaron a decorarse varias zonas de Caracas, como el Paseo Los Próceres —un monumento con fuentes, plazoletas y estatuas de líderes independentistas—, aledaño al complejo militar Fuerte Tiuna.

En los días previos a la fecha pautada, se han decorado avenidas, plazas, árboles y postes eléctricos, al tiempo que algunas tiendas ya venden artículos navideños.

Según Maduro, este adelanto es una “fórmula” que ha resultado “muy bien para la economía, para la cultura, para la alegría y la felicidad”.

Alexander Omaña, un vendedor de chicha en un sector de Caracas, ha visto que en las últimas semanas “hay más” personas en el bulevar comercial donde tiene su puesto, lo que cree que está relacionado con la proximidad de la anticipada época navideña.

“La gente sale a comprar, la gente sale a caminar, a pasear, (…) vienen las Navidades, la gente sale a comprar adelantado”, señaló este hombre de 46 años, que sigue “trabajando duro” y “hasta los momentos”, asegura, ve que todo está “normalito”.

La Navidad coincide con los preparativos para celebrar este mes las canonizaciones del médico laico José Gregorio Hernández y de la religiosa Carmen Rendiles, y el comienzo de la temporada del béisbol nacional, el deporte preferido por los venezolanos.