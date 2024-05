Moana 2, la esperada secuela de la exitosa película de Disney Moana (2016), se estrenará en los Estados Unidos el 27 de noviembre de 2024. La película promete una nueva aventura expansiva con Moana, Maui y una nueva tripulación de navegantes improbables.

Moana and Maui are back

🐚 🌊🪝

Watch the new trailer for Disney’s #Moana2 now and see the movie only in theaters November 27, 2024! pic.twitter.com/W4PM3t37K3

— Dwayne Johnson (@TheRock) May 29, 2024