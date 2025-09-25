México y Argentina medirán fuerzas en EU previo al inicio del Mundial 2026

Las selecciones de México y Argentina se enfrentarán en partido amistoso en Estados Unidos, tan solo unos días antes de que inicie el Mundial de Futbol 2026.

Tapia le confirmó a Olé USA que Argentina jugará con México en la previa al Mundial. El partido será en Estados Unidos. Falta confirmar la fecha de marzo. pic.twitter.com/w3lO7L0Yfp — Andrés Yossen 🇦🇷 ⭐🌟⭐ (@FinoYossen) September 24, 2025

El presidente de la Asociación de Futbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, dio una entrevista al diario Olé en la que dio detalles de los partidos que disputará el combinado sudamericano.

También contra Honduras

Precisó que para junio están confirmados los partidos amistosos contra la Selección Mexicana y la Selección de Honduras, previos al inicio de la justa mundialista que se disputará en Canadá, Estados Unidos y México.

Puso de manifiesto que tanto México y Argentina como Honduras y Argentina se disputarán en territorio estadunidense, quedando pendiente la definición de los estadios.

“Creo que (jugar) con México va a ser una gran medida, porque sn duda siempre con México son muy buenos partidos, es a 15 días al inicio del Mundial, y Honduras también va a ser un rivbal duro para nosotros”, expuso Claudio Tapia.

El directivo contempló la posibilidad de que en el mes de marzo también se lleve a cabo un partido contra la Selección de España, que a su consideración es una de la cuatro mejores del mundo.

“Si nos tenemos que medir en marzo con ellos, será una medida de cómo vamos a llegar al Mundial”, remarcó el directivo sudamericano.

Previamente, en conferencia de prensa en Miami, Claudio Tapia dijo que en octubre próximo el once argentino disputará partidos amistosos en Estados Unidos.

También presentó formalmente el evento que llevará a cabo el artista “Bebeshito” en el entretiempo del encuentro Argentina-Venezuela.

Asimismo, se iniciaron las gestiones para que la compañía VMG Sports lleve adelante comercialmente los partidos amistosos de la fecha FIFA de junio 2026.