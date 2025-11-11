Mentiras el Concierto sacude México con su esperada gira musical

El fenómeno musical “Mentiras el Concierto” llega con una esperada gira por México que promete revivir la nostalgia de los años 80 con una producción espectacular. Basado en la exitosa obra de teatro “Mentiras, el musical”, creada por José Manuel López Velarde, este nuevo formato en vivo reunirá los grandes éxitos pop que marcaron a toda una generación.

Un viaje lleno de música, humor y recuerdos

Después de conquistar los escenarios con su historia teatral, Mentiras el Concierto se reinventa en una versión completamente musical, donde los temas más emblemáticos de los 80 cobran vida con nuevas voces, arreglos y una puesta en escena llena de energía. El espectáculo cuenta con el respaldo de Viko Entertainment, empresa reconocida por su compromiso con producciones de alta calidad que mezclan talento, nostalgia y entretenimiento en un solo escenario. Los asistentes podrán disfrutar de canciones icónicas que formaron parte del musical original, ahora interpretadas con una atmósfera de concierto en vivo, luces, pantallas y coreografías que transportarán al público a una época dorada del pop en español.

Ciudades confirmadas de la gira por México

Hasta el momento, Mentiras el Concierto ha confirmado su llegada a las siguientes ciudades:

Xalapa

Guadalajara

Monterrey

Querétaro

San Luis Potosí

Morelia

La producción también anunció que más ciudades serán reveladas próximamente, por lo que los fans deberán estar atentos a las actualizaciones oficiales en el sitio web www.mentiraselmusical.com

Una experiencia imperdible para los amantes del pop ochentero sobre Mentiras el Concierto

Con un concepto fresco y dinámico, Mentiras el Concierto no solo rinde homenaje a la obra teatral que rompió récords de asistencia, sino que también ofrece una nueva manera de disfrutar los temas que marcaron a varias generaciones. El espectáculo es ideal tanto para quienes crecieron escuchando los grandes hits de los 80 como para el público joven que busca descubrir esa época vibrante de la música mexicana y latinoamericana.

¿Dónde comprar boletos?

Los boletos estarán disponibles a través de los canales oficiales de cada ciudad, así como en la página www.mentiraselmusical.com, donde también se publicarán las nuevas fechas de la gira. Si eres amante del teatro, los musicales o simplemente quieres vivir una noche llena de recuerdos, Mentiras el Concierto es un evento que no te puedes perder.