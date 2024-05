Meche reitera compromiso de llevar pa´delante a Pedro Escobedo

La candidata del Partido Acción Nacional (PAN) a la alcaldía de Pedro Escobedo, Mercedes “Meche” Ponce Tovar, llevó a cabo su cierre de campaña electoral rumbo a la elección del 2 de junio y refrendó su compromiso de llevar al municipio pa ́delante.

Acompañada de más de cuatro mil ciudadanos, simpatizantes y militantes del PAN, “Meche” Ponce reiteró que Pedro Escobedo va pa ́delante.

“Lo he dicho en los recorridos por las 24 comunidades, en cabecera y en las colonias y no me voy a detener hasta haberlo logrado, porque es hora de ver el futuro con determinación. Juntos podemos construir un Pedro Escobedo mejor, un lugar donde la oportunidad y la prosperidad estén al alcance de todos”, expresó.

Lo que merece Pedro Escobedo

Ponce Tovar señaló que Pedro Escobedo merece un gobierno cercano a la gente, un gobierno que escuche, que entienda y que actúe en beneficio de todos, un gobierno de puertas, por ello se comprometió a que su administración será un gobierno de puertas abiertas, un gobierno que trabaje de la mano con la ciudadanía, un gobierno que rinda cuentas y que sea ejemplo de integridad y eficiencia.

Finalmente, “Meche” Ponce llamó a las y los escobedenses a salir a las urnas este 2 de junio, para que, a través de sus votos, puedan elegir el proyecto que dará continuidad al gobierno que ha colocado a Pedro Escobedo como eje de desarrollo del estado.

“Queremos un Pedro Escobedo más seguro, con calles y espacios públicos que inviten a la convivencia y al desarrollo. Deseamos un municipio donde nuestros niños y jóvenes tengan acceso a una educación de calidad, donde puedan soñar y alcanzar sus metas. Necesitamos apoyar a nuestros agricultores y comerciantes, quienes son el corazón de nuestra economía local, brindándoles las herramientas y oportunidades necesarias para crecer y prosperar”, indicó la candidata.

