El estado de Oaxaca, conocido por su inmensa riqueza cultural y geográfica, es usualmente dividido en las tradicionales ocho regiones. Sin embargo, una nueva herramienta cartográfica desafía esta visión, ofreciendo una perspectiva más profunda de la identidad territorial. El Colectivo Mixe, un grupo dedicado a la difusión educativa sin ánimo de lucro, ha presentado su innovador Mapa de Pueblos y Naciones de Oaxaca, una pieza clave para entender la diversidad del territorio oaxaqueño.

Un Mapa de Oaxaca que Trasciende las Ocho Regiones

La cartografía tradicional presenta a menudo una visión limitada de la realidad sociodemográfica. El Mapa de Pueblos y Naciones de Oaxaca, publicado por el Colectivo Mixe en sus plataformas digitales, va más allá de la clásica división regional. Es una aproximación a los territorios actuales ocupados por 19 distintas naciones de Oaxaca y pueblos que coexisten en el estado. Para el Colectivo, la creación de este mapa es un acto de afirmación cultural. “Si los mapas son discursos, merecemos que nuestros discursos estén bien escritos”, señalan, destacando la necesidad de que la representación geográfica refleje la compleja realidad de sus habitantes. Este esfuerzo subraya la importancia de generar contenido que cumpla con los estándares de Experiencia, Autoridad, Confiabilidad y Fiabilidad (EAAT) al abordar temas de identidad y territorio.

Las 19 Naciones de Oaxaca Mapeadas

Este exhaustivo trabajo cartográfico identifica a 19 pueblos y naciones, utilizando un color distintivo para cada uno, lo que permite apreciar su distribución a lo largo del estado. Entre ellos se encuentran:

Chocholteco

Nahua

Mixteco

Triqui

Tacuate

Amuzgo

Negro o Afromexicano

Chatino

Zapoteco

Chontal

Ikoots

Zoque

Mixe

Chinanteco

Cuicateco

Mazateco

Ixcateco

Tsotsil

Mestizo

Esta delimitación territorial no es meramente lingüística. El Colectivo Mixe enfatiza que el mapa incluye a comunidades que históricamente han sido parte de un pueblo indígena, incluso en aquellos lugares donde las políticas de castellanización del Estado mexicano han afectado el uso de la lengua originaria. Esto lo convierte en un valioso mapa cultural de Oaxaca.

Distribución Territorial de los Pueblos Indígenas

El nuevo mapa de Oaxaca ofrece una visualización de las naciones y sus asentamientos, revelando patrones de ocupación del territorio que la cartografía regional ignora:

El Dominio del Pueblo Zapoteco

Se observa que el pueblo zapoteco es uno de los de mayor presencia, abarcando amplias zonas, especialmente en la región de Valles Centrales y el Istmo de Tehuantepec. Este detalle resalta la dispersión del pueblo zapoteco, cuyas poblaciones se encuentran a veces separadas por territorios ocupados por las naciones mixes y chontales.

El Pueblo Mixteco y sus Territorios en el mapa de Oaxaca

El pueblo mixteco, la segunda nación más grande, se concentra mayoritariamente en el oeste del estado. Sin embargo, el mapa de Oaxaca también destaca la presencia de pequeñas porciones de territorios ocupados por la nación savi (como también se le conoce al pueblo mixteco) en el noreste oaxaqueño. El Mapa de Pueblos y Naciones de Oaxaca es una herramienta de libre uso y descarga, pensada para ser compartida y utilizada con fines educativos. Se consolida así como un recurso esencial para académicos, educadores y cualquier persona interesada en una representación geográfica más auténtica y respetuosa de las identidades que conforman el rico tejido cultural del estado. Este enfoque refuerza la visión de un Oaxaca diverso y la necesidad de mapas educativos de Oaxaca que reflejen esta realidad.